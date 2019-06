Robotokkal és húsmentes húsokkal képzeli el a Tesco a jövőt

A Tesco jelenleg a legnagyobb brit szupermarketlánc, a helyi élelmiszer-értékesítés csaknem harmadát adja. A vállalat kedden tartott befektetői napján elmondta, hogy lát lehetőséget a kis üzletekben, már most is 169 darab "One Stop" boltja van, de további 100 darab nyitására van tér a brit piacon. Külföldön szintén a kis üzletekben van a jövő, Thaiföldön például 750 új kisboltot nyitna a Tesco.De többfajta üzletben is gondolkozik a Tesco a kicsi boltokon és a hipermarketeken kívül, például prémium boltokon, Finest márkanévvel. A diszkont lánca, a Jack's jövője egyelőre bizonytalan, arról nem beszélt a Tesco, hogy a meglévő 9 üzlet mellett újak nyitását tervezné. A diszkont láncot kifejezetten azért indította a Tesco, hogy a Lidlnek és az Aldinak méltó versenytársa legyen.A technológiai fejlesztések is a Tesco jövőbeli stratégiájának a részét képezik, a menedzsment várakozásai szerint az eredetileg tervezett 3,4-4 százalékos profitrátát megdobhatja. High-tech disztribúciós központokat tesztelne a vállalat az üzletek hátuljában, hogy hatékonyabbá tegye az online rendeléseket, valamint a szupermarketek robotizálásában a Takeoff nevű vállalattal lépett partnerségre. A Tesco közlése szerint, hogy egy éven belül legalább egy, robotokkal üzemeltetett létesítményt szeretne idén és teszteli a kiszállítást is robotokkal, valamint árufeltöltésre is alkalmazná őket. A szkennerek és a mobil alkalmazások, amelyekkel a pénztárak használata nélkül tudnak vásárolni a felhasználók, további 68 millió fontos megtakarítást jelenthet a cégnek és a készpénzmentesség kiemelt cél 2-5 éves időtávon.Ami a termékpalettát illeti, a növényi alapú készételek kínálatát megtízszerezné a cég.A Tesco terveit üdvözölték a befektetők, a tegnapi kereskedésben közel 4 százalékot emelkedett a részvények árfolyama.