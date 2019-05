Saját mesterlövészfegyvert fejleszt a Honvédség

A mesterlövészfegyverről egyelőre nem sokat tudni, hiszen nemzetbiztonsági okokból titkosított a fejlesztés, a lap által megkérdezett szakértők szerint viszont valószínűleg egy ballisztikai számítógéppel kombinált tűzvezérlő rendszer képezi a rendszer alapját, ezen kívül integrált éjjellátóval és infratávcsővel is rendelkezhet majd. Ha mindez igaz, jó eséllyel a világ élvonalába tartozó mesterlövész-fegyver fejlesztésén dolgozik jelenleg az MH MI.Magyarország egyébként korábban is jeleskedett a mesterlövész-fegyverek gyártásában: a Földi Ferenc által tervezett, majd Szép József által továbbfejlesztett Gepárd mesterlövész- és rombolópuska-családot számos különleges alakulat használja a világon.Jelenleg a Honvédség a Gepárdok mellett főleg szovjet gyártmányú, félautomata SzVD mesterlövészpuskákat és amerikai M24-es, illetve M110-es fegyverrendszereket használ precíziós lövészeti feladatok kivitelezésére, a gyalogság kézifegyver-állományának lecserélése viszont már folyamatban van. A 30-40 éves szovjet haditechnikát cseh licenc alapján, Magyarországon gyártott gépkarabélyokkal, pisztolyokkal és géppisztolyokkal váltják majd fel.Egy új, helyi gyártmányú mesterlövészfegyver rendszeresítése összhangban lenne a kormány és a Honvédelmi Minisztérium abbéli céljaival, hogy lehetőség szerint Magyarországon előállított fegyvereket kapjanak a magyar katonák, ha igazak a Magyar Nemzet értesülései, annyiban ez a rendszer sajátos lenne, hogy itthon is tervezik, nemcsak gyártják.Korábban is szóba került már egyébként legalább az SzVD-k cseréje a magyar tervezésű, magyar gyártmányú, 7,62 milliméteres, bullpup Szép-puskával, a projektet azonban jó eséllyel egyelőre félretették (hacsak nem a Szép-puska képezi az új fegyverrendszer alapját).

A kép illusztráció. Fotó: Shutterstock