Saját szerverközpontot hoz létre az OTT-One

Az OTT-One a mai napon egy saját, több célt kiszolgáló szerverkapacitás beszerzését és egy védett, minősített szerverközpont kialakítását kezdte meg. E kapacitás többféle szerverből kerül kialakításra. Összesen több, mint 800 darab kiszolgáló szerver kerül beszerzésére, amelyek védett és minősített szerverteremben kerülnek elhelyezésre. A beruházást a társaság streaming üzletágának folyamatos bővülése teszi indokolttá, ugyanis ezáltal a meglévő és várható további ügyfelek kiszolgálása nem csak bérelt, hanem saját tulajdonban álló szerverekkel is történik majd.A beruházás egyik fő felhasználási területet az OTT-One előkészítés alatt álló online oktatási projektjei jelentik majd, amelyekhez nélkülözhetetlen a nagy kapacitású, zárt láncú videós kommunikációt biztosító, minősített biztonságú szerverkapacitáson működő videorendszer kiépítése. A szerverek egyedülálló lehetőséget is teremtenek majd az OTT-One biztonságtechnikai üzletága számára, mivel azok a blockchain alapú biztonságtechnikai megoldások mögöttes kiszolgálóiként is funkcionálnak, a videós feladatok ellátása mellett.A mintegy 1,1 milliárd forint értékű, várhatóan 2019. II. negyedévében lezáruló beruházást az OTT-ONE teljes egészében saját forrásból finanszírozza. A beruházás a társaság várakozásaink szerint két-három éves időtávban megtérülést fog mutatni.