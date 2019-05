Soha nem látott magasságban a hazai háztartások tőzsdei részvényállománya

A februári rekorddöntés után márciusban új csúcsra emelkedett a hazai háztartások tőzsdei részvényállománya, összesen 632,6 milliárd forint értékben rendelkeztek a háztartások részvénnyel. Ez a februári szinthez képest 4,8 százalékos növekedést jelent, az egy évvel ezelőtti szintnél pedig 15 százalékkal magasabb. 2016-2017 környékén hatalmas felfutást lehetett látni a háztartások hazai részvényállományában, tavaly inkább csak stagnált, és most márciusban megint megugrott kissé.

A 2017-es meredek állománynövekedést a részvényárfolyamok emelkedése biztosította, 2018-ban azonban már nem volt annyira erős a magyar tőzsde. Az év első felében esett a BUX index, a háztartások részvényállománya mégis soha nem látott magasságba emelkedett áprilisban. Akkor inkább annak volt köszönhető az új csúcs, hogy a háztartások részvényeket vásároltak. Az évet végül minimális mínuszban zárta a BUX és a részvényállomány sem emelkedett már tovább az év utolsó hónapjaiban.

Idén erősen teljesít eddig a magyar tőzsde, a BUX történelmi csúcsokat döntött és március végéig több mint 6 százalékkal értékelődött fel az index az év végi szinthez képest, így a részvényállomány emelkedése most is inkább az árfolyamok emelkedésének volt köszönhető. Ezt az is mutatja, hogy az év első három hónapjában az átértékelődés 57 milliárd forint volt a hazai háztartásoknál.

A brókercégeknél lévő vagyon szintén új csúcsra emelkedett februárban, a befektetési vállalkozásoknál tartott értékpapírok állománya 3193 milliárd forintra nőtt, ami 20 százalékkal magasabb az egy évvel ezelőtti értéknél. Ez elsősorban a deviza-értékpapírok megugrásának volt köszönhető. Idén márciusban 76 százalékkal volt több devizás értékpapír a befektetési vállalkozásoknál, mint egy évvel korábban.

Ami a megtakarítási számlákat illeti, a NYESZ-számláknál változatlanul folyamatos csökkenést mutat mind a számlák száma, mind pedig a számlán tartott összeg. Márciusban már csak valamivel több mint 111 ezer számla volt, ami 5,7 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbi szintnél. A rajta tartott összeg valamivel kisebb mértékben, 3,6 százalékkal csökkent.

A TBSZ-számláknál az év elején látszott egy visszaesés, de ez most megállni látszik. Az egy évvel korábbi szintről több mint 10 százalékkal zuhant a TBSZ-számlák száma, viszont a rajta tartott összeg 5 százalékkal nőtt a tavalyi márciushoz képest.