Sokat kereshetünk még idén a tőzsdéken - Jöhet a Mikulás-rali

az eszközök 89 százaléka vesztett értékéből idén amerikai dollárban mérve.

az idei évet 7 százalékos pluszban kellene zárnia az S&P 500 indexnek, 2942 ponton.

Bizakodhatnak a ciklus végi raliban reménykedők, ha ránéznek ma a részvénypiacokra. Megerősítést kaphatnak, akik abban hisznek, hogy még túl korai a részvénypiaci rali végére készülni, ami egyben minden idők leghosszabb részvénypiaci ralija - írja a Bloomberg. Múlt héten a Fed kommentárja hozott részvénypiaci felpattanást, a kereskedelmi háború enyhül és az olaj árfolyama is emelkedik, ami kedvez az energiaszektornak. Az októberben és a novemberben megütött eszközosztályok az értékeltségek miatt vonzóbbak lettek, miközben a kötvénypiacok kevésbé.Az év nem sikerült eddig túl jól, november elején a Deutsche Bank stratégájának számításai szerintIlyen magas arányra az elmúlt évszázadban nem volt példa - írja a Bloomberg. A kínai CSI 300 index 24 százalékkal esett eddig idén, az MSCI fejlődő piaci index 13 százalékos esésnél tart, a japán Topix és a francia CAC-40 pedig egyszámjegyű csökkenést könyvelt el eddig.A piaci stratégák hajlamosak az optimizmusra. A Bloomberg gyűjtése szerint 1999 óta nem volt egyetlen olyan év sem, amikor a konszenzus alapján részvénypiaci csökkenést jósoltak volna előre a stratégák és most ha igazuk van, akkor

A negyedév első felében a befektetők jelentős készpénzpozíciókat építettek fel, ami lendületet adhat a részvénypiaci emelkedésnek. Van potenciál abban, hogy folytatódjon a felpattanás - mondta el azalapkezelője. Miután az év nagy részében bizonytalanok voltak a befektetők, hogy merre mozduljanak, most először érezhetik úgy, hogy tudják az irányt. A legnagyobb kockázatot a Fed és a kereskedelmi háború jelentette, amelyek most elhalványultak. A stratéga ázsiai fejlődő piaci részvényeket vett mostanság és a tervei szerint latin-amerikai részvényekkel bővíti a portfolióját.A kínai részvénypiacokat keményen megbüntették az eszkalálódó kereskedelmi háború közepette, de most jobb képet festenek, hogy az amerikai vámok nem emelkednek 25 százalékra januártól mintegy 200 milliárd dollárnyi áru esetén. A hétvégi kínai-amerikai találkozón megállapodás született, hogy az Egyesült Államokban nem vezetik be a kínai árukra előzőleg kilátásba helyezett pótlólagos vámokat, a kétoldalú tárgyalásokat pedig folytatják. Raliztak is ma reggel a kínai és a hongkongi tőzsdék, amiben annak is szerepe lehetett, hogy aaz egyébként is pozitív véleménye még optimistább lett, az elemzők még nagyobb emelkedést várnak a kínai tőzsdén a jövő évre.Fellélegzés van, ami érthető is, ha az elmúlt időszak gyengélkedését tekintjük, a részvényárfolyamok sokkal nagyobb mértékben estek, mint ahogy a fundamentumok romlottak - tette hozzá arészvénypiaci szakértője. Szerinte itt van az ideje egy rövid távú felpattanásnak és az ázsiai részvényeket favorizálja az amerikai részvényekkel szemben.Utoljára nyolc éve fordult elő, hogy a globális részvénypiacokon valóban volt Mikulás rali, amikor a Fednél a második QE zajlott, akkor az nagy fellendülést hozott a kockázatos eszközök piacán. Azon a decemberen az MSCI World Index 7 százalékot emelkedett. Az azóta eltelt decemberekben mindössze 0,4 százalékos volt a részvényindex átlagos teljesítménye.stratégája szintén pozitív hangulatot vár a részvénypiacokon az év vége felé közeledve, és a jövő évvel kapcsolatban hozzáteszi, hogy nem fogja az egész részvényportfolióját kötvényre váltani, de elgondolkozik azon, hogy a rövid lejárat súlyát növeli és a megszokottnál valamivel több készpénzt tart majd.