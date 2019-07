Sorra érkeznek a figyelmeztetések: brutális számok jöhetnek

Nem túl fényesek a kilátások a közelgő negyedéves jelentési szezonra. Az elemzők a konszenzus alapján profitcsökkenést várnak az amerikai vállalatoknál és most a vállalatvezetők is osztják a pesszimista véleményüket. Az alapján legalábbis, hogy milyen előzetes prognózisokat fogalmaztak meg a két héten belül elkezdődő negyedéves jelentési szezonra. Eddig az S&P 500 indexben szereplő vállalatok közül 113 tett közzé előzetes várakozásokat a negyedév eredményeire, nagy részük, pontosan 77 százalékuk arra számít, hogy az elemzői konszenzustól elmaradnak a negyedéves eredményei.Az 500 vállalatból 87 közölte, hogy a konszenzustól elmaradó második negyedéves számokat vár, ami a második legmagasabb érték azóta, hogy a FactSet gyűjti az adatokat. 2016 első negyedéve volt eddig a rekorder, 92 profit warninggal. És ha az összképet nézzük, az sem túl bíztató, hogy a várakozások szerint az S&P 500 indexben szereplő vállalatok összesítet profitja 2,6 százalékkal csökkenhetett a második negyedévben az egy évvel korábbi szintről.

Ha teljesülnek az elemzők várakozások és valóban csökken a negyedéves profit az index szintjén, az sorozatban a második olyan negyedév lesz, amikor csökken az S&P 500 index összesített nyeresége. Ilyenre három éve nem volt példa, utoljára 2016 első félévében történt meg. A negyedév során jelentősen romlottak a kilátások, március végén még 0,5 százalékos profitcsökkenést prognosztizáltak a piaci szereplők a második negyedévre, ehhez képest a 2,6 százalékos csökkenés azt jelenti, hogy jelentősen lefelé módosították az elmúlt három hónapban a várakozásaikat az elemzők. 2016 második negyedéve óta ez lehet a legnagyobb ütemű csökkenés, akkor 3,2 százalékkal esett vissza év/év alapon az amerikai vállalatok profitja.

A 11 S&P szektorból 9 esetén csökkentek a profitvárakozások, különösen az információs technológia és az egészségügyi szektorból érkeztek nagy számban profit warningok. Az S&P IT indexből 26 módosította lefelé az egy részvényre jutó eredményre vonatkozó várakozásait, az élen jártak a félvezetőgyártók és a szoftverfejlesztők. Az elmúlt 5 évben átlagosan negyedévente 20 profit warning érkezett a szektorból.

A nyersanyagszektor mutathatta a legnagyobb visszaesését a negyedévben, az elemzők 14,4 százalékos profitzuhanást várnak, pedig a negyedév elején még csak 3,2 százalékos visszaesést jósoltak. Ebben nagy szerepe volt a DuPontnak. Jelentősen romlottak az ipari szektor kilátásai három hónap leforgása alatt, míg a negyedév elején még több mint 5 százalékos profitnövekedést vártak az elemzők, addig most már közel 2 százalékos csökkenést jósolnak. Ez nagyrészt a Boeing számlájára írható, amely közel a harmadára csökkentette a negyedéves profitvárakozását a 737 MAX gépekkel kapcsolatos problémák következtében.Az energia szektorra vonatkozó profitvárakozások viszont jelentősen javultak, míg a negyedév elején még több mint 5 százalékos visszaesést vártak az elemzők, addig most 1,5 százalékos emelkedést várnak. A legnagyobb profitnövekedést a közszolgáltatók szektor könyvelhette el, de az egészségügytől is 2 százalék feletti EPS-bővülést várnak a piacok.

A gazdaság egészének állapotára nézve a bevételek alakulása inkább a releváns indikátor, hiszen az egy részvényre jutó eredményeket könnyebben tudják manipulálni a vállalatok (saját részvények vásárlásával például, vagy akár a k+f költés visszafogásával). Ebből a szempontból jó hír, hogy a második negyedévre a bevételek növekedését prognosztizálják az elemzők, 3,8 százalékos dinamikát várnak év/ év alapon. Kétszámjegyű bevételnövekedés lehetett a kommunikációs szolgáltatások szektorban, valamint az egészségügyben. De még így is közel 3 éve ez a leggyengébb növekedési ütem.

A profit warningok többségénél a vámok és a lassuló gazdasági növekedés volt a fő indok. A kereskedelmi háború legnagyobb elszenvedői a technológiai vállalatok, ennek megfelelően nem meglepő, hogy a szektorból érkezett a legtöbb profit warning. A kérdés még nem oldódott meg, de a hétvége pozitív fejleményei megnyugvásra adhatnak okot, ugyanis újraindulnak a tárgyalások az Egyesült Államok és Kína között.A jelentési szezon a július 15-i héten indul be igazán, jövő héten a PepsiCo negyedéves jelentése lehet érdekes. A blue chipeket tömörítő Dow index vállalatai felől július 16-án érkeznek az első negyedéves gyorsjelentések, a JP Morgan, a Goldman Sachs és a Johnson & Johnson is aznap publikálja az április-júniusi időszak számait.