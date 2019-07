Sorra mennek neki az online óriásoknak - Most az Amazonon a sor

Az amerikai technológiai óriások, különösen az Amazon, a Google és a Facebook egyre több kritikát kapnak amiatt, hogy hogyan kezelik a felhasználóik adatait és hogy hogyan erősítik piaci pozícióikat ezzel, ami miatt egyes politikusok a feldarabolásukra szólítanak fel. A feldarabolás még várat magára, de vizsgálatok és büntetések már most is vannak, a hétvégi hírek szerint a Facebook 5 milliárd dolláros bírságot is kaphat az amerikai szabályozó hatóságtól (FTC).Most pedig az Amazon ellen indul vizsgálat, az Európai Bizottság fog vizsgálódni a cégnél. Az európai szabályozó hatóság az Amazonon értékesítő kiskereskedőktől várja a visszajelzéseket, ugyanis arra kíváncsi, hogy az Amazon kettős szerepe (mint értékesítési felület és mint versenytárs kiskereskedő) nem okozott-e károkat a partnereknek. Néhányan ugyanis arra panaszkodtak, hogy az Amazon lemásolta a termékeiket.Két dolgot vizsgálnak majd - közölte Margrethe Vestager. Az egyik, hogy az Amazon milyen megállapodást köt az eladókkal, a másik, hogy hogyan használja az adatokat. Az Európai Bizottságés a hivatalos indoklás szerint az ügy fontos, mivel egyre több európai vásárol online. Az internetes kereskedelemnek köszönhetően erősödött a verseny és biztosítani kell, hogy a versenyellenes magatartás nem rombolja le ezeket az előnyöket.Nem először vizsgálódik az Amazon háza táján az Európai Bizottság, két évvel ezelőtt 250 millió eurónyi, illegális kapott adókedvezmény visszafizetésére kötelezték Luxemburg részére.Az Amazon árfolyama kis mínuszban tartózkodik a nyitás előtti kereskedésben, 0,4 százalékos esést mutatnak a papírok.