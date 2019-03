Sorra tiltják le az országok a Boeing balesetező gépét - Tényleg ennyire veszélyes?

Hány 737 Max gép közlekedik?

Az első Boeing 737-es 1967-ben emelkedett a levegőbe, géptípus az évek során a világ legnépszerűbb utasszállítója lett az értékesítések volumenét tekintve. A 737-es negyedik generációja, a 737 Max 2017-ben debütált, az indonéz diszkont légitársaság, a Lion Air kapta meg az elsőt belőle, amely tavaly októberben el is szenvedte a modell első súlyos balesetét. A Bloomberg összeszedte, hogy mit érdemes tudni a géptípusról.A 737 Max géptípusra hatalmas megrendeléseket kapott a Boeing, de egyelőre még folyamatban vannak a teljesítések. 80 légitársaság összesen 5000 darabra adott le eddig megrendelést, a januári adatok szerint eddig összesen 350 darab gépet szállított le a Boeing, 46 légitársaságnak. Ezek többsége a két légikatasztrófában is érintett Max 8-as modell (van még 7-es, 9-es és 10-es modell is).A legtöbb 737 Max repülőgép a Southwest Airlines flottájában van (31 darab), az American Airlines 22, az Air Canada 20 gépet üzemeltet, de többek között a Norwegian, a FlyDubai és több kínai légitársaság is repül vele.

Mitől más a 737 Max mint az előző 737?

A 737-es repülőgép legújabb generációja nagyobb hajtóművekkel rendelkezik, nagyobb a hatótávolsága (6570 kilométerig), kisebb az üzemanyagfelhasználása és több benne az automatizáció. A Lion Air balesetét követően kiderült, hogy a 737 Max egy olyan szoftvert kapott, ami automatikusan lenyomja a repülőgép orrát, ha azt érzékeli, hogy az átesés veszélye áll fenn. Erről a rendszerről akkor még néhány pilóta nem is tudott állítólag. Az esetet követően újabb iránymutatásokat adott ki a Boeing arra vonatkozóan, hogy hogyan kell felülírni a robotpilóta utasításait.

Forrás: Shutterstock

Összefügg a két légikatasztrófa?

Hol állították le a 737 Max-gépeket?

Van repülőjegyem, hogy tudom megnézni, mivel repülök?

Árfolyamreakció

Kevesebb mint 5 hónapon belül kettő is lezuhant a Boeing 737 Max-8-as gépéből, ráadásul gyanúsan hasonló volt a Lion Air és az Ethiopen Airlines balesete. Még korai azt mondani, hogy összefügg a két eset, a vizsgálatok folynak - írja a Bloomberg. Mind a két baleset nem sokkal a felszállás után történt (jellemzően egyébként ilyenkor történik a balesetek többsége) és mind a két gép pilótája azt tervezte, hogy visszafordul a reptérre. Szakértők szerint meglepő lenne, ha az etióp légitársaság pilótái nem ismerték volna a protokollt a Lion Air balesetét követően, ha ugyanaz megismétlődik velük is, így kérdéses, hogy összefügg a két eset. Az előzetes jelentésekből egyelőre annyi derül ki, hogy a pilóták elvesztették az irányítást a gép felett azután, hogy valamelyik berendezés nem működött.Az Etiópiban történt balesetet követően elsőként Kína lépett, 96 darab repülőt parancsolt a földre. Később követte az Ethiopian Airlines, a mexikói, a brazil és az argentin légitársaságok, majd csatlakozott hozzá országszinten Szingapúr, Dél-Korea, Ausztrália és Indonézia, ma pedig az Egyesült Királyság is közölte, hogy leállítja a Boeing 737 Max-gépeket. A Lion Air már fel is függesztette a gépek megrendeléseit és azt tervezi, hogy Airbus gépekre vált.Az Egyesült Államok és az amerikai légitársaságok egyelőre nem rendelték el a gépek leállítását. Az amerikai szövetségi repülési hatóság repülésre alkalmasnak ítélte a gépet, csak egy szoftverfrissítést rendelt el a Boeingnek. Nagyon ritka, hogy az Egyesült Államokban egy egész modellt földre parancsolnak, főleg amikor még ilyen korai fázisában jár a vizsgálat, amikor ennyire kevés részlet ismert. Utoljára 2013 januárjában volt rá példa, amikor a Boeing 787-es lítium-ion akkumulátorainak túlmelegedéséből voltak problémák. Akkor a második eset után lépett a hivatal.Ha már megvan a jegyed, akkor a foglalási részletei között megtalálható, hogy milyen géptípussal teljesíti a légitársaság a járatot, online foglalásnál a legkönnyebb megtalálni. Ha véletlenül mégsem lenne meg az információ, akkor az olyan oldalakon, mint a flightstats.com, vagy a flightradar24.com megtalálható, hogy ugyanezt a járatot a múltban mivel repülte a légitársaság.A Boeing árfolyama tegnap több mint 5 százalékot zuhant hírre és a mai kereskedésben folytatódik az árfolyam mélyrepülése, újabb 5 százalékos mínuszban jár a részvény.Érthető a befektetők reakciója, hiszen ha a géptípussal van valami komoly probléma, az kritikus lenne az amerikai repülőgépgyártónak, tekintve, hogy az egyik legfontosabb gépéről van szó, hatalmas megrendelések vannak rá és a 737 adja a Boeing működési eredményének közel harmadát.