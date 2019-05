Standard kategóriás részvény lett az OTT-One

Az értékpapír-sorozat árfolyamértéke nem lehet kevesebb 250 millió forintnál.

A bevezetésre kerülő sorozat értékapapírjai legalább 10 százalékának közkézen kell lennie. (Amennyiben a 10 százalékot nem érné el, elegendő az is, ha legalább száz millió forint árfolyamértékű értékpapír van közkézen.)

Az értékpapír kibocsátójának legalább egy teljes és könyvvizsgáló által hitelesített üzleti évvel kell rendelkeznie.

A Budapesti Értéktőzsde határozata alapján az OTT-One korábban a T kategóriában jegyzett törzsrészvényei május 16-tól átkerültek a BÉT Standard kategóriájába. A vállalat azt követően kérelmezte az átsorolást, hogy az nyilvános tranzakció megvalósítása nélkül is lehetővé vált a BÉT Általános Üzletszabályzatának 2019. május 2-ai módosítása nyomán. Az új kategóriarendszerben az OTT-One volt az első kibocsátó, aki sikeres kérelem után szintet léphetett a tőzsdén.Ahhoz, hogy az egyes kibocsátók bekerülhessenek a Budapesti Értéktőzsde Standard kategóriájába, az alábbi feltételek teljesítése szükséges:Az említett feltételeket az OTT-One jócskán túlteljesítette: a vállalat részvényeivel 2010. szeptember 29-e óta kereskedhetnek a befektetők a Budapesti Értéktőzsdén, piaci kapitalizációja jelenleg közel 8 milliárd forint, a közkézhányad pedig 84,82 százalék. A vállalat technikai bevezetéssel lépett piacra, és mivel a belépés nem nyilvános tranzakció keretében történt, a T kategóriába kerültek a vállalat papírjai, amely a szabályozott piaci megjelenés első fokozata volt.A menedzsment középtávú célja a Prémium kategóriában való megjelenés, aminek egyetlen még nem teljesített feltétele egy legalább 100 millió forint értékű nyilvános tranzakció, amelynek előkészítése már folyamatban van. A nyilvános tranzakció lebonyolítása után, valamint a Standard kategóriában való működésből levont tapasztalatokat követően gondos előkészítés mellett kérvényezi majd a társaság törzsrészvényeinek átsorolását a Prémium kategóriába.A szintlépést a vállalat eredményei is indokolják. 2018-ban eddigi legjobb eredményét érte el a társaság, árbevétele ugyanis - 2017-hez képest 548,6 millió forinttal - 1,7 milliárd forintra nőtt. Az adózott vállalkozási eredmény még impozánsabb: több mint 90 százalékos növekedést produkálva, 111,4 millió forintról 215,5 millió forintra nőtt.A szintlépést a vállalat eredményei is indokolják. 2018-ban eddigi legjobb eredményét érte el a társaság, árbevétele ugyanis - 2017-hez képest 548,6 millió forinttal - 1,7 milliárd forintra nőtt. Az adózott vállalkozási eredmény még impozánsabb: több mint 90 százalékos növekedést produkálva, 111,4 millió forintról 215,5 millió forintra nőtt.