Szakadt autókkal furikázunk, pedig milliók nélkül is új autóba lehet ülni

Egyre több autó az utakon

Bár az új autók számának növekedése bizakodásra ad okot, nyilvánvaló, hogy a magyar lakosság többségének egyelőre nem reális opció az újautó-vásárlás. Egy felmérés szerint 33 százaléka azoknak, akiknek nincs kocsija, azért nem vesznek, mert nincs elegendő önrészük, ezért nem engedhetik meg maguknak a beruházást. 28 százalék a magas fenntartási költségek miatt ódzkodik a vásárlástól, 21 százalék pedig attól tart, hogy túl magas váratlan kiadásokkal járna az autó fenntartása.

Új autó, milliós megtakarítás nélkül

Soha nem látott mennyiségű, újonnan forgalomba helyezett autót regisztráltak tavaly, eddig 2003 volt a rekordév, 274 ezer járművel, tavaly azonban ennél 8 százalékkal többet, 295 ezer autót vettek számba először az országban. Ezeknek azonban többsége - 160 ezer - import használtautó volt, amelyek csak a magyar utakon - és regisztrációs rendszerben - újak. De ha csak az autószalonból kigördült nullkilométeres autókat vesszük, itt is növekedést mértek: ezekből 136 ezer kelt el, ami 17,5 százalékkal több, mint 2017-ben. A Magyar Gépjárműimportőrök Egyesülete pedig idénre is hasonló mértékű - 18 százalékos - bővülést remél.Ennél még nagyobb a forgalom a használtautó piacon: 2018-ban 766 ezer tulajdonosváltást regisztráltak a hatóságok. A statisztikák alapján az átírt járművek 78 százaléka 10 évnél idősebb volt. Legtöbben - 232 ezren - alsó-középkategóriás autót vásároltak, de a kisautók - 192 ezer - és a felső-középkategóriás járművek - 119 ezer - is népszerűek voltak.Ha nem elég a saját forrás, leginkább az autólízing vagy hitel jöhet szóba, de egyre népszerűbb az úgynevezett tartós bérlet is. Mindhárom finanszírozási formának megvannak az előnyei és hátrányai.Akár egy fix kamatozású, szabad felhasználású személyi hitelt is lehet autóvásárlásra fordítani. Ez esetben azonban meg kell felelni a hitelbírálatnak is. A törlesztési díjak mellett pedig az autó fenntartási költségei is állandó kiadást jelentenek.Az autólízing esetében a lízingcég veszi meg a vásárló által kinézett autót, akinek a futamidő alatt kell részletekben kifizetnie a lízingcég számára a vételárat és annak finanszírozási költségét. Tehát a hitellel szemben az autó tulajdonjoga a futamidő végéig a lízingcégnél marad, nem a jármű használójánál. A lízingelő havi díjat fizet, amely gyakorlatilag beillik a havi hiteltörlesztőnek, azonban amíg a hitelnél a törlesztőrészlet minden esetben azonos összeg, addig a pénzügyi lízing esetében az első részlet a vételár minimum 20 százaléka, de a lízingcég a hitelképesség vizsgálat eredményétől függően kérhet ennél is magasabb összeget, vagy egyéb fedezetet. Ez lényegében felfogható önerőnek is, ami távol tartó lehet a kevés megtakarítással rendelkezőknek.Az utolsó lízingdíj - amennyiben az autó megvásárlása mellett döntünk - szintén meghaladhatja az általános havidíj összegét - ez a maradványérték -, mert a futamidő alatt megfizetett lízingdíjak összege nem adja ki a jármű vételárát. Ha a lízingelő nem szándékozik az autót megvásárolni - mert mondjuk új autó lízingelésébe kezd - akkor az utolsó havi díjtól eltekinthet. Ez a nyílt végű pénzügyi lízing, amivel az ÁFA-visszaigénylési lehetőség miatt jellemzően a vállalkozások élnek. A zárt végű lízing esetében akkor kerül az autó a lízingelő tulajdonába, ha a futamidő végére kifizette az autó teljes vételárát. Fontos, hogy a lízing esetében az üzemeltetés költségeit az üzembentartó, vagyis a lízingelő magánszemély fizeti.

a szerviz csomagot (kötelező szervizek, kopó-forgó alkatrészek cseréje)

a kötelező biztosítást

a forgalomba helyezés díját

teljes körű Porsche CASCO-t

4 évszakos gumiabroncsokat, de a Relax Plusz Programban már a téli gumiabroncsokat, azoknak cseréjét és tárolását is

A tartós bérlet hasonlít az autókölcsönzéshez, hiszen az autó nem kerül a használó tulajdonába, azonban jóval hosszabb időszakra szól a bérlet és nem többéves használtautók között kell válogatni, - mint jellemzően egy autókölcsönzőben - hanem vadonatúj, személyre szabott autókba lehet ülni. A Skoda és a Porsche Lízing tulajdonképpen a cégek által igénybe vehető tartós bérlet konstrukciót tette elérhetővé magánszemélyek számára is, annak előnyeivel és kényelmével. A felhasználó 3-4 évente új autóba ülhet, az üzemeltetéssel járó macerákkal pedig nem kell foglalkoznia, az a bérbeadó feladata.A privát bérlet programnak kifejezetten az a célja, hogy alternatívát nyújtson a saját autóval szemben. A Skoda arról tájékoztatta a Portfolio-t, hogy fix finanszírozás mellett akár nulla forintért is elvihetünk egy vadonatúj Skoda Fabiát 36 vagy 48 hónapos futamidőre a Relax Program keretében, néhány év múlva pedig egyszerűen visszaadjuk a kulcsot. A 0 forintos önerő természetesen itt is bonitásvizsgálat függvénye. De ha ennek megfelelünk, akkor nemcsak egy új autót kapunk akár havi 70 ezer forintért, de a szolgáltatáshoz tartozik, hogy az üzemeltetéssel járó összes nyűgöt leveszik a felhasználó nyakából. A havi díj tartalmazza az autó használatán kívül:Fontos megjegyezni ugyanakkor, hogy a havi díjért nem korlátlanul használható az autó. A 36 hónapos futamidő mellé 10 ezer vagy 15 ezer kilométeres, éves futásteljesítmény választható, a 48 hónapos mellé 10 ezer kilométerre. Ha a választott csomagban előírt futásteljesítményt túllépjük, az többletköltséget jelent. A konstrukció ugyanakkor nemcsak az említett Skoda Fabiára érvényes, a Relax Plusz Programban Octavia és Superb modellek is elérhetők akár 20 ezer vagy 25 ezer kilométeres futásteljesítménnyel és külön csomag van azok számára, akik SUV-val szeretnének furikázni, szintén magasabb futásteljesítménnyel, azonban itt már magasabb havidíjakkal is kell számolni.