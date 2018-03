Szakértők állítják, Obamáék találták ki azt a trükköt, ami miatt kitört a Facebook-botrány

2008-ban a fiatal szenátor, Barack Obama az összegyűjtött adatok segítségével tudta felmérni, mit kíván az ország, és ennek alapján dolgozhatta ki programját

A mikromarketing néven ismert módszer segítségével személyes adatok felhalmozásával "meg lehet határozni" azt a témát, amely motiválja és szavazásra készteti a választót

A Cambridge Analyticától eltérően mi nem loptunk személyes adatokat a választók Facebook-oldaláról hamis ürügyekkel

A Cambridge Analytica cég maga is azt mondta, hogy semmi újat nem fedezett fel. A vállalat, amelyet azzal vádolnak, hogy szabálytalanul 50 millió Facebook-profil adatait gyűjtötte össze, ugyancsak Barack Obamának és csapatának tulajdonította a módszer feltalálását a múlt szombaton közzétett üzenetében.- magyarázta Chirag Shah, a New Jersey-i Rutgers egyetem tanára, a témáról szóló tanulmány szerzője.Négy évvel később - emlékeztetett Victoria Farrar-Myers, a texasi Déli Metodista Egyetem politikatudományok professzora - az elnök kampánycsapata arra használta fel az adatokat, hogy mozgósítsa azokat, különösen a fiatalokat, akik 2008-ban az elnökre szavaztak, de most haboztak megismételni döntésüket.- fejtette ki Farrar-Myers.Ezzel a módszerrel nem a választó véleményét akarják megváltoztatni, inkább szavazásra akarják késztetni, a mozgósítás ugyanis mindegyik táborban gyakran döntő.Donald Trump elnök csapata 2016-ban szintén élt a mikromarketing módszerével, egyebek között a Cambridge Analytica által összegyűjtött adatok révén.Victoria Farrar-Myers emlékeztetett arra, hogy a legutóbbi elnökválasztás közeledtével Trump kampányában sok helyen tartottak a választás szempontjából jelentéktelennek tűnő helyeken nyilvános gyűléseket. Végül azonban ezek a választókörzetek, amelyeket egyebek mellett a közösségi portálokon összegyűjtött adatok segítségével azonosítottak, döntötték el a választást a republikánusok javára.A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) által közzétett dokumentumok szerint John Bolton, a Fehér Ház csütörtökön kinevezett új nemzetbiztonsági főtanácsadója szintén alkalmazta a Cambridge Analyticát több kongresszusi képviselőjelölt javára történő adománygyűjtésben.Az Obama-csapatnak mindenesetre vannak önigazoló érvei:- írta a Twitteren Michael Simon, Obama 2008-as kampányának adatelemző vezetője.A dolog azonban nem ilyen egyértelmű. A Medium című honlapon megjelentetett szerkesztőségi cikkében Rayid Ghani, a 2012-es Obama-kampány tudományos felelőse azt állította, hogy kikérték a jelölt szimpatizánsainak beleegyezését, mielőtt felhasználták volna a Facebook-profilon lévő adataikat. A kampánycsapat ezután arra biztatta ezeket a szimpatizánsokat, hogy kérjék meg egyes, a kampány során azonosított "barátaikat", menjenek el szavazni. A "barátokat" azonban nem tájékoztatták erről az eljárásról, az adataikat így a tudtuk nélkül használták fel.