A csonka hét utolsó napját 1,1 százalékos erősödéssel zárta a magyar tőzsde, a hazai részvényindex a hétfői kereskedést is erősödéssel indította, majd az OTP erősödésével párhuzamosan a BUX is nagyot emelkedett. A hazai részvényindex 3,2 százalékos erősödés után 42 113 pontnál új történelmi csúcsra emelkedett. A BUX 443 pontos plusz mellett 1,1 százalékkal került feljebb, míg a felemásan teljesítő blue chipek közül 2,6 százalékos erősödésével az OTP részvényei teljesítenek a legjobban.

Szárnyal az OTP, új csúcson az árfolyam 2019.03.18 09:50

Bár a magyar tőzsde pénteken zárva tartott, az irányadó európai részvényindexek emelkedéssel zárták a hét utolsó napját, a tengerentúli tőzsdék pénteki erősödése után Ázsiában is kedvező maradt a részvénypiaci hangulat a hét első napján.

A pénteki lemaradását bepótolva a magyar tőzsde is emelkedéssel vágott neki a hét első napjának, a bár a blue chipek felemásan teljesítenek ma délelőtt, az OTP azonban valósággal szárnyal, az emelkedést segíthette a Reuters beszámolója is, miután a hírügynökség által idézett lapértesülések szerint az OTP tette a legjobb, 300 millió eurós ajánlatot a harmadik legnagyobb szlovén bankra, a szlovén állam tulajdonában álló Abankra. Az OTP árfolyama 12 880 forintnál új történelmi csúcsot ütött, a részvény árfolyam bár ezt követően kissé lejjebb került, azonban az OTP ezzel együtt is 3,4 százalékkal került feljebb.