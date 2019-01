Szaúd-Arábia felkerülhet az EU-s feketelistára

A listán jelenleg tizenhat ország szerepel, köztük Jemen, Észak-Korea, Irán, Irak, Szíria és Afganisztán. A névsort ezen a héten frissítették, mégpedig az Európai Bizottság által 2017-ben kidolgozott új irányelvek alapján, és a Reuters értesülései szerint felkerült rá Szaúd-Arábia is. A frissített listára javasolt országok nevei egyelőre nem nyilvánosak. Ahhoz, hogy a névsor hivatalos legyen, az Európai Unió 28 tagállamának jóváhagyása szükséges.Amennyiben elfogadják, Rijád nemzetközi pozíciója gyengül, és vélhetően negatív kihatással lesz a Mohamed bin Szalmán szaúd-arábiai trónörökös által kezdeményezett gazdasági nyitásra is, amelynek a célja az ország vonzóvá tétele a külföldi befektetők számára. A tekintélyveszteség mellett nehezebbé válna Szaúd-Arábia és az Európai Unió közti pénzügyi együttműködés is, az EU bankjainak ugyanis így a kifizetések előtt további ellenőrzéseket kellene elvégeznie.A Reuters értesülései szerint a listára vélhetően további országok is felkerülnek.A jelenlegi listán azok az országok szerepelnek, amelyeknek súlyos hiányosságaik vannak a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó szabályozásaikban . Az új irányelvek egyebek mellett megkövetelik a pénzügyi tranzakciók és gyanús banki ügyfelek szigorúbb vizsgálatát.Rijád több intézkedést hozott a korrupció és a hatalommal való visszaélés elleni harc jegyében, a világ hét legfejlettebb ipari országát tömörítő csoport (G7) által létrehozott kormányközi szervezet (FATF) azonban ezt nem találta elégségesnek és szeptemberben úgy ítélte, hogy Szaúd-Arábia nem nyomoz kellő hatékonysággal azok után a személyek után, akik komolyabb pénzmosási ügyekbe keveredtek.Az Európai Unió 47 országban vizsgálta meg a vonatkozó jogszolgáltatást, beleértve az Egyesült Államokat, Oroszországot, Svájcot és Svédországot. Az EU országait nem vizsgálták.A lépés a Szaúd-Arábiára nehezedő súlyos nemzetközi nyomás közepette született, amit a szaúd-arábiai ellenzéki újságíró, Dzsamal Hasogdzsi tavaly októberi meggyilkolása váltott ki. Hasogdzsi, aki 2017 óta az Egyesült Államokban élt és a The Washington Post című amerikai újság munkatársa volt, október 2-án tűnt el, miután felkereste hazája főkonzulátusát Isztambulban, és többé senki sem látta.