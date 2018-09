Százezerszám küld hibás számlákat az állami kukaholding?

A rendszerproblémák miatt még most is vannak 2017 első félévéből származó elmaradások, az ügyfélszolgálat nem tudja megmondani a reklamáló kukatulajoknak, hogy mennyi az aktuális számlaállásuk - írta a portál. A számlázásért felelős szoftvert a miniszterelnökkel baráti kapcsolatot ápoló Garancsi István üzlettársai szállították az NHKV-nak. Az Euromacc Adatfeldolgozó és Szolgáltató Kft. 2016-ban nyerte el az NHKV 550 millió forintos megbízását egy olyan rendszer kialakítására, amely képes kezelni a 150 hulladékszállítási szolgáltató ügyfeleinek adatait.A fentiek miatt szükségessé vált a folyamatos külső támogatás, a jövő évi központi költségvetés tervezetébe is bekerült az idei 4,2 milliárd forint után további 4 milliárd a társaságnak juttatandó állami támogatás. Az NHKV Mészáros Lőrinc bankjától, az MKB-tól is kapott hitelt, így jelenleg 45-50 milliárd forint az indulás óta beletolt külső forrás, amit kétséges, hogy valaha vissza tud fizetni - számolt be a lap forrásaira hivatkozva. Az NHKV mindössze annyit közölt a portállal, a korábbi és az új tulajdonosi joggyakorló közötti átadás-átvétel folyamatban van, annak lezárását követően történik meg a beszámoló elfogadása.