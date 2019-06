Szépen csendben megelőzi lassan a Spar a Coopot

Magyarország legnagyobb áruházlánca továbbra is a Tesco, még úgy is, hogy a második esztendeje csökkenhetett a lánc magyarországi bevétele a február végén zárult pénzügyi évben - írja a blokkk.com.A rangsorban az egyik nagy meglepetés, hogy szépen erősödik a Spar, annak köszönhetően, hogy a saját boltjai mellett a franchise rendszerét is építi. 2018-ban nagyon közel került a Coop-hoz a bruttó árbevétel alapján és a blokkk.com becslései szerint 2019-ben már meg is előzheti versenytársát. 2018-ban a Spar bevétele 10 százalékos növekedést mutatott az előző évhez képest (a franchise boltokkal együtt), míg a Coopnál a nagykereskedelemmel együtt 4 százalék volt a bevételnövekedés.A diszkont láncok közül a Lidl a legnagyobb, amelynél az átvett CBA-boltok is segítették a növekedést tavaly. A becslések szerint 20 százalékos nettó árbevételnövekedést érhetett el a német diszkontlánc a február végén zárult pénzügyi évében, közben az Aldi 22, a Penny pedig 13 százalékos növekedést könyvelhetett el. A három diszkontlánc forgalma bruttó értékben túlléphette az 1000 milliárd forintot, így az FMCG-piac ötödét adhatták.2019-ben várhatóan csökkenni fog az üzletépítési láz a plázastop 2018-as újabb szigorítása miatt, ami lassíthatja a diszkontok hálózatépítését is - véli a blokk.com.