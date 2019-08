Szépen nőtt a Duna House árbevétele

Emelkedett a második negyedéves árbevétel

A Duna House július elején már közzétette az előzetes számait, amiből kiderült, hogy a teljes hálózatra jutó jutalékbevétel 2,8 milliárd forintra emelkedett a második negyedévben. A magyarországi jutalékvolumen 4,3 százalékos éves növekedéssel elérte a 2,3 milliárd forintot, az egy irodára jutó átlagos jutalékok stabilak maradtak, a növekedést az irodaszám növekedése is hajtotta. A saját iroda szegmens 2019. második negyedévében 470 millió forintos jutalékbevételt ért el, Magyarországon a jutalékbevételek éves szinten 7,3 százalékkal nőttek. A lengyel saját irodák jutalékbevétele 25 százalékkal csökkent éves szinten, a társaság változásokat hajtott végre lengyelországi saját irodák vezetésében, 2019-ben lassú bevételnövekedésre számít. A cseh saját irodák jutalékbevételei 32,1 százalékkal nőttek éves szinten. A Duna House esetében a közvetített hitelvolumen 102,9 százalékos éves bővülést követően meghaladta a 48 milliárd forintot. Lengyelországban összességében 256,8 százalékkal bővült a cégcsoport által közvetített hitelvolumen, amely a Gold Finance akvizícióján túl az organikus növekedés eredménye.Most a részletes számokat is közzétette a Duna House, amiből megtudtuk, hogy az értékesítés nettó árbevétele 6,5 százalékkal 2,051 milliárd forintra nőtt 2019. második negyedévében a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. Míg a tavalyi év második negyedévében Duna House számára a saját fejlesztésű lakások átadásából 457,3 millió forint bevétel származott, az idei év második negyedévében csupán 53,7 millió Ft-ot tettek ki a fejlesztési tevékenységből származó bevételek. A szolgáltatásokból származó bevételek 35,9 százalékkal bővültek, ami 528 millió forintos növekedést jelentett.A társaság franchise szegmensben realizált árbevétele 10 százalékkal 400,48 millió forintra nőtt a második negyedévben, a korábbi év azonos időszakához képest, a növekedés a magyarországi és lengyelországi hálózatoknak volt köszönhető. A saját iroda szegmens növekedése az év második negyedévében kissé lelassult, a szegmens árbevétele 8 százalékkal 379,55 millió forintra csökkent a második negyedévben. A pénzügyi termék-közvetítés szegmens árbevétele 95 százalékkal 1,14 milliárd forintra nőtt a második negyedévben, a szegmens eredményeit pozitív irányba befolyásolta a Gold Finance akvizíciója Lengyelországban, valamint az erőteljes lengyelországi organikus növekedés is, míg a Lakástakarék Pénztárak (LTP) állami támogatásának megszűntetése Magyarországon negatív irányban befolyásolta a szegmens negyedéves teljesítményét. A kapcsolódó szolgáltatások szegmens árbevétele 3 százalékkal 111,10 millió forintra csökkent a második negyedévben. Az ingatlan befektetések szegmens árbevétele 83 százalékkal 91,05 millió forintra csökkent a második negyedévben, miután a MyCity márkanév alatt megvalósított ingatlanfejlesztési tevékenységhez tartozó Reviczky utcai társasház kivitelezésének befejezése megtörtént, három darab lakás kivételével mind végszámlázásra és átadásra került 2018-ban, a fennmaradó lakásokból kettő értékesítése az első negyedévben megtörtént.

Nőtt a tisztított core üzemi eredmény

A Duna House működési eredménye 36,1 százalékkal 398,51 millió forintra csökkent a második negyedévben a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva, az eredmény csökkenése elsősorban a MyCity ingatlanfejlesztési tevékenység erős bázishatásának köszönhető. Míg az előző év első félévében került átadásra a Reviczky Liget projekt meghatározó része, 2019. első és második negyedévében nem történtek jelentősebb projektátadások, így a Duna House ingatlanfejlesztési tevékenységéből származó eredménye nem volt számottevő.A Duna House a transzparencia érdekében 2019. második negyedévétől "tisztított core" korrigált eredménykategóriákat tesz közzé, amelyben a MyCity ingatlanfejlesztő tevékenység eredménye mellett további korrekciót hajt végre a menedzsment által egyedinek vagy a társaság folyamatos eredménytermelésének megítélése szempontjából lényegesnek tartott tételekkel. A Duna House 2019. második negyedévben korrekciót alkalmazott az LTP-eredményre vonatozóan, mivel a tavaly októberben hatályba lépett törvénymódosítás következtében a 2018. október 16. után kötött lakás-takarékpénztári szerződések után állami támogatás nem adható, a törvénymódosítás hatására az LTP termékek iránti kereslet radikálisan visszaesett, amely így jelentősen nehezíti a tárgyidőszaki eredmények elemzését. A társaság korrekciót alkalmazott a portfólió átértékelés eredménye esetében: a társaság félévente átértékelteti befektetési célú ingatlanjait azok piaci értékére, az értékelési különbözetet pedig eredményben ismeri el, az átértékelések tükrözhetik ugyan az ingatlanpiaci tendenciákat, ugyanakkor a portfólió koncentráltsága miatt torzíthatják a core üzleti tevékenység megítélését. A második negyedévben a Zsinór utcai projekt értékesítésnek eredménye esetében korrekciót alkalmazott a Duna House, mivel a társaság 2018. második negyedévében értékesítette egyik ingatlanfejlesztési projektjét, melyet a menedzsment egyszeri eredménynek tekint, mivel a menedzsmentnek nem célja a projekteket elkészültük előtt értékesíteni. A Duna House tisztított core üzemi eredménye 32 százalékkal bővült 2019. második negyedévében és összesen 326,5 millió forintot tett ki.A franchise szegmens működési eredménye 28 százalékkal 93,38 millió forintra nőtt a második negyedévben a korábbi év azonos időszakához képest. A saját iroda szegmens működési eredménye 98 százalékkal 587 ezer forintra csökkent a második negyedévben, a magyar és lengyel tevékenységek 50-50 százalékban járultak hozzá a szegmens működési eredményének visszaeséséhez, a lengyelországi hatás a megelőző két negyedévben is érvényesült. A pénzügyi termék-közvetítés szegmens működési eredménye 35 százalékkal 188,58 millió forintra emelkedett a második negyedévben, miután a hazai LTP termékekkel kapcsolatos jogi változásokból eredő veszteségeket a második negyedévben már teljes egészében sikerült pótolnia a társaságnak a magyarországi hitelállomány és az egyéb pénzügyi termékek közvetítésének növelésével (személyi hitelek, biztosítások). A működési eredmény növekedése a lengyelországi tevékenységeknek volt köszönhető. A kapcsolódó szolgáltatások szegmens működési eredménye 4 százalékkal 38,66 millió forintra csökkent a második negyedévben. Az ingatlan befektetések szegmens működési eredménye 93,77 millió forint lett a második negyedévben, a teljes MyCity tevékenység összesen 27,6 millió forint működési eredményt generált 2019. második negyedévében, a befektetési ingatlanportfólión összesen 43,8 millió forint értéknövekedést számolt el társaság a negyedév során a tavalyi év azonos időszakának 90,9 millió forintos értékével szemben.

Csökkent az adózott eredmény

A társaság részvényeseire jutó eredmény 33,2 százalékkal 352,1 millió forintra csökkent a második negyedévben a korábbi év azonos időszakával összehasonlítva. 2019. második negyedévében a Duna House Csoport core adózott eredménye 353,3 millió forintot tett ki. 2018-as összehasonlításban az idei második negyedévi core eredményt negatívan érintette három tétel összesen -120,1 millió forint értékben: i) az LTP termékek megszűnése (-30,1 millió forint adózott eredmény hatás), ii) alacsonyabb elszámolt ingatlan felértékelés (43,8 millió forint, szemben a tavalyi második negyedévben elszámolt 90,9 millió forinttal, összesen -42,9 millió forint adózott eredmény hatás), valamint iii) bázishatásként jelentkezett a tavalyi második negyedévben értékesített Zsinór utcai ingatlanfejlesztési projekt eredménye (- 47,2 millió forint adózott eredmény hatás).

Fenntartotta várakozásait a menedzsment

Fontos szint közelében jár az árfolyam

A Duna House menedzsmentje a MyCity ingatlanfejlesztési tevékenységéből származó nyereség realizálásával kapcsolatban kiemelte, hogy az ingatlanfejlesztési tevékenységek sajátosságaiból adódóan a fejlesztésekből származó nyereség realizálása csupán a fejlesztendő projektek lezárása után következhet. A menedzsment várakozásai szerint a MyCity csoport ingatlanfejlesztési teljesítménye nélkül az adózott eredmény 2019-ben 1,1-1,4 milliárd forint között lehet, ami nem jelent változást a 2019-es első negyedév után tett előrejelzésekhez képest. Mindemellett a Forest Hill és a MyCity projektek esetében 1,090 milliárd forintos adózott eredményt várt a társaság menedzsmentje, ami nem jelentett változást az idei első negyedév után tett előrejelzésekhez képest.A menedzsment előrejelzése azzal a feltételezéssel készült, hogy a Forest Hill és a MyCity Residence projektek lakóegységeinek 50 százaléka értékesítésre és végszámlázásra kerül 2019-ben. A társaság szerint jelenleg is zajlanak az értékesítések, amelyek várhatóan az év végére elérik a 80-90 százalékos eladási szintet, azonban a Duna House lassabb átadásra számít, mivel a hitelfinanszírozott vagy államilag támogatott (CSOK) lakásvásárlások lebonyolítása hosszabb időt vesz igénybe. A Duna House szerint figyelembe véve a jelenlegi ingatlanpiacot jellemző gyakori csúszásokat a projekt tényleges lezárása és a nyereség realizálása akár a 2020-as év elejére is áttolódhat. A társaság előrejelzése mindemellett nyomatékosítja, hogy a MyCity projektek második negyedéves kivitelezési csúszásai miatt megnövekedett a valószínűsége az idei évre tervezett átadások 2020-ban történő megvalósulásának, az esetleges csúszás nem érinti a lakások értékesítésének ÁFA vonzatát, azok 5 százalékos ÁFÁ-val kerülnek értékesítésre.Tavaly októbertől idén májusig nagyot emelkedett az árfolyam, a Duna House részvényei májusban 4 380 forintnál új történelmi csúcsra emelkedtek. A lendület ezután elfogyott, az árfolyam lefordult, és negatív korrekció, majd trendszerű esés következett. A Duna House július végén a 200 napos mozgóátlag alá került. Amennyiben a részvény letöri a 3 700 forintos szintet, az árfolyam számára a 3 500 forint közelben található támasz jelentheti majd a következő megállót a későbbiekben.