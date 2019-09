Szeptemberi tőzsdetanfolyam a Portfolio szervezésében

Portfolio Tanácsadó Központ - A jövő lehetőségei itt kezdődnek. Vagyon - profi megoldások

1. Megérted, melyek a fő kihívások a kereskedés és befektetés során.2. Megérted, miért jó befektetés hosszú távon a tőzsde.3. Megtanulod a rövid távú kereskedés és hosszú távú befektetés szabályait.4. Elindítunk a pénzügyi tudatosság útján, hogy saját kezedbe vedd pénzügyeid irányítását.

Szeptember 28. (szombat) 09:30-17:00

Szeptember 29. (vasárnap) 10:00-16:00

Október 1. (online előadás) 17:30-18:30

Október 3. (online előadás) 17:30-18:30

Október 5. (szombat, online előadás) 14:00-16:30

Október 8. (online előadás) 17:30-18:30

A tőzsde izgalmakkal teli világát a stratégiai gondolkodásmód elemeivel párhuzamosan mutatjuk meg. Megismered, megérted, megtanulod, hogyan fogod meglovagolni a tőzsdei hullámokat és mire kell összpontosítanod az eredményes kereskedéshez. Hogy ne szaladjon el veled a ló, a kereskedési kockázatkezelésről is jól informálttá válsz. Az elméletet a gyakorlattal ötvözzük, online előadásokon élő piacon együtt keresünk vételi és eladási pontokat.A Sikeres kereskedő tanfolyam abban kivételes, hogy a kereskedés mentális aspektusaira is hangsúlyt helyez.A hosszú távú tőzsdei vagyonépítés rejtelmeibe is beavat a képzés. Utóbbit indexkövető ETF-ek segítségével érjük majd el. A stratégiát és a mögöttes fundamentumokat természetesen részletesen átbeszéljük az oktatáson.Részvételi díj: Bruttó 63 000 Ft.