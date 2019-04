Szerződést hosszabbított a Telenor az OTT-One-nal

"Az a tény, hogy a Telenor Magyarország a tulajdonosváltást követően meghosszabbította az OTT-One-nal kötött szerződést egyértelműen visszaigazolja azon várakozásunkat, miszerint az OTT-One komplex videórendszereket kiszolgálni képes megoldásait nemzetközi szinten is egyre inkább elismerik, és azokra változatlan kereslet és igény mutatkozik"

Emelkedett idén az árfolyam

Lényegében változatlan feltételek mellett hosszabbította meg a Telenor Magyarország az OTT-One-nal 2016. április 11-én kötött szerződését, amely alapján a jövőben is az OTT-One nyújtja a "Telenor MyTV" szolgáltatáshoz szükséges technikai infrastruktúrát, illetve látja el a szolgáltatás üzemeltetését és továbbfejlesztését.Az OTT-One egyedülálló tapasztalattal rendelkezik a "Telenor MyTV" kiszolgálását illetően, hiszen a vállalat már több mint három éve, 2016 tavaszától felel a szolgáltatás üzemeltetéséért. A Telenor Magyarországgal megkötött szerződés 2016-ban jelentős mérföldkőnek számított a társaság életében, mivel nem sokkal azután köttetett, hogy az OTT-One vezetése a 2015. évben új célokat és stratégiát fogalmazott meg a cégcsoport számára.- mondta el Májer Bálint, az OTT-One vezérigazgatója, az igazgatóság elnöke.Az OTT-One a digitális videostreaming szolgáltatás területén az utóbbi években egyéb szakmai sikereket is elkönyvelhetett. 2018-ban a társaság stratégiai együttműködést kötött a TV2 Csoporttal, amelynek értelmében közösen fejlesztik és üzemeltetik a "Spíler Extra" videostreaming alkalmazást, amely a Spíler TV tartalmainak elérését biztosítja okoseszközökön. Ugyancsak a tavalyi évben az OTT-One partnerén keresztül technológiai kiszolgálója lett a Columbia Pictures Corporation Limited szolgáltatásának, így Magyarországon, a Cseh Köztársaságban, a Lengyel Köztársaságban és Romániában is az OTT-One lett a technológiai kiszolgálója a Sony Corporation leányvállalata induló "Sony Networks" nevű online videómegtekintő alkalmazásának.A videostreaming a továbbiakban is kiemelt jelentőségű lesz az OTT-One számára, ez adja ugyanis annak az e-learning platformnak az alapját is, amelyre nagy hangsúlyt kíván fektetni a vállalat a következő időszakban.Az OTT-One árfolyama pénteken 0,9 százalékkal került feljebb, míg az OTT-One árfolyama idén 7,3 százalékot emelkedtek.