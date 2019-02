Szétszakadt az ifjú titán kosárcipője, büntetik a Nike-t

Here's the knee injury that ended Zion Williamson's night.... pic.twitter.com/2gkKTq7gTl — Adam Schefter (@AdamSchefter) 2019. február 21.

Elég ijesztően hat a kosaras balesete az alábbi videót nézve:A baleset után a Duke University játékosának cipőjéről készült fénykép is nem hétköznapi látvány, főleg annak fényében, hogy mindez az első percben történt a mérkőzésen.A helyi idő szerint szerda esti meccsen történteket a befektetők le is reagálták a csütörtöki kereskedésben. A Nike papírjai 2%-os mínuszban is jártak. Ez 1,12 milliárd dolláros piaci értékvesztést jelentett rövid idő leforgása alatt."Nyilvánvalóan aggódunk és mielőbbi felépülést kívánunk Zionnak" - közölte a vállalat közleményében. Azt is hangsúlyozzák, hogy ez egy elszigetelt eset, dolgoznak azon, hogy azonosítsák a problémát.Brian Nagel, az Oppenheimer elemzője a Reuters hírügynökségnek optimistán nyilatkozott, mert bár szerinte a negatív szalagcímek nyomást helyezhetnek a Nike árfolyamára, azonban a vállalat és így a részvények nem szenvednek tartós kárt az eset miatt.A 18 éves Zion Williamsont a legnagyobb tehetségként tartják számon a ligában, az új Lebron James-ként emlegetik, és várhatóan idén júniusban az első körben választják ki a drafton.