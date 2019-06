Szijjártó: Magyarországon bővít az ismert német multi

A német Thyssenkrupp a kormány támogatásával 17,4 milliárd forintból vezérműtengelyeket gyártó üzemet épít Pécsen - jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter pénteken Budapesten sajtótájékoztatón.Szijjártó Péter közölte, hogy a kormány 5,57 milliárd forinttal támogatja a 200 új munkahelyet teremtő beruházást. A Thyssenkrupp helyi tevékenységének bővítése is igazolja, hogy Magyarország az autóipar új korszakában is a gyártás fellegvára lehet - tette hozzá a miniszter.