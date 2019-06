Szintet lépett a 4iG

Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, Forrás: BÉT Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója, Forrás: BÉT

Az adott értékpapír-sorozat árfolyamértéke elérje vagy meghaladja az 5 milliárd forintot, valamint legalább 2 milliárd forint Árfolyamértékű papír van közkézen;

Az adott részvénysorozat tőzsdei bevezetésétől számítva 3 év eltelt;

A kibocsátó nem áll csődeljárás alatt, és a BÉT felé lejárt tartozása nincs;

Kizárólag törzsrészvényeket lehet bevezetni a kategóriába.

Nagyot emelkedett idén az árfolyam

Ünnepélyes csengetési ceremónia keretében kezdte meg első kereskedési napját a Budapesti Értéktőzsde Prémium kategóriájában a 4iG Nyrt. Az ünnepségen a vállalat elnök-vezérigazgatója, Jászai Gellért mellett Végh Richárd, a BÉT vezérigazgatója is részt vett.A 4iG az április 25-i közgyűlésén határozott a vállalat törzsrészvényeinek felaprózásáról (split). A társaság közel 19 millió részvényének felosztását követően a korábban 100 forint névértékű értékpapírok 20 forint névértékű törzsrészvényekké alakultak. A split révén a társaság részvényállománya ötszörösére nőtt változatlan össznévérték mellett; a mintegy 94 millió részvénnyel rendelkező 4iG 2019. június 17-én kezdte meg új felosztásban a kereskedést.A kibocsátót a Budapesti Értéktőzsde a Prémium kategóriába sorolta, ahol ezzel jelenleg már 20 vállalat részvényei forognak a BÉT legnagyobb és a befektetők körében legnépszerűbb kibocsátóit csoportosító kategóriában.Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója az ünnepélyes alkalomból elmondott beszédében köszönetet mondott munkatársainak, a vállalat befektetőinek és üzleti partnereinek. Hangsúlyozta, hogy az informatika területén az egyik legnagyobb potenciállal rendelkező hazai vállalatot építik. "A prémium kategória azért is fontos a 4iG számára, mert további lendületet ad üzleti céljaink eléréséhez, ahhoz, hogy rövid időn belül a hazai IT-szektor piacvezető cégcsoportjává váljunk"- tette hozzá az elnök-vezérigazgató. Jászai Gellért elmondta, munkatársaival együtt továbbra is azért dolgozik, hogy Magyarország mellett a régióban is szakmai hírnevet szerezzenek a vállalatnak, illetve, hogy tovább erősítsék a részvényesek, illetve intézményi befektetőik bizalmát.A hazai parketten a részvényeket három kategóriába sorolják, amelyek közül a Prémium a legmagasabb. A Prémium kategóriába történő átsorolást a kibocsátó kezdeményezheti. A kategóriaváltás legfontosabb alábbi feltételeinek megfelelt a 4iG:A 4iG árfolyama szerdán 1,8 százalékkal került feljebb, míg a társaság részvényárfolyama idén valósággal szárnyalt, a 4iG idén 252 százalékkal került feljebb.