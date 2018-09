Szintet lépne az Alteo a tőzsdén

Az Alteo BÉT-re bevezetett részvényeinek száma 16 401 200 darab.

Az Alteo részvényeseinek száma 772 (a 2018. augusztus 24-re vonatkozó részvénykönyvi kivonat alapján).

A saját tulajdonban lévő részvények száma a társaságcsoportban 773 021 darab, ami 4,71%-os részesedésnek felel meg.

A Wallis Asset Management Zrt. 10 815 960 darab részvénnyel és 65,95%-os részesedéssel rendelkezik.

A közkézhányad 5 585 240 darab részvénnyel 34,05 százalék; a közkézhányad nagysága árfolyamértéken 3 853 815 600 forint.

Az Alteo tájékoztatása szerint a prémium kategóriába történő átsorolás BÉT vonatkozó szabályzatában rögzített feltételei az irányadó vizsgálati időszakokban teljesülnek. Az Alteo törzsrészvényei jelenleg a BÉT standard kategóriájában szerepelnek.Az átsoroláshoz kapcsolódóan az Alteo tulajdonosi szerkezetére vonatkozóan a továbbiakról is tájékoztatott:A prémium kategóriába a likvidebb, és szélesebb befektetői körrel rendelkező társaságok részvénysorozatai tartoznak. A kategóriában a tőzsde a bevezetendő sorozat nagyságához (árfolyamértéken számított összérték), tulajdonosi köréhez (közkézhányad), valamint a társaság működési időtartamához kapcsolódó követelményeket is felállított, ezeken túl kötelezően előírja bevezetéskor a bevezetendő értékpapírokra vonatkozóan nyilvános tranzakció végrehajtását is.A társaság vezérigazgatója, Ifj. Chikán Attila a közelmúltban interjút adott a Portfolio-nak, amelyben a prémium kategóriába kerülés mellett más tervezett tőkepiaci akciókról is beszélt.Az Alteo-részvény kedden közel 3 százalékkal gyengült, az árfolyam így 670 forinton zárt.