Sztrájk lesz hétfő hajnalban a budapesti reptéren

Előzmények

Múlt héten számoltunk be arról , hogy a Légiközlekedési Egyesült Szakszervezet (LESZ) 15 százalékos béremelést tart szükségesnek a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren dolgozó földi kiszolgáló személyzet számára; az egyik foglalkoztató, a Malév GH Zrt. több mint 10 százalékos bérfejlesztést jelentett be.Úgy tűnik, hogy az álláspontok nem közeledtek. Aa következő közleményt adta ki:"A Wizz Air hivatalos értesítést kapott földi kiszolgáló partnerétől, a Malév Ground Handling Zrt.-től, hogy aHa a sztrájkot a tervek szerint megtartják, az más légitársaságokhoz hasonlóan a. Jelenleg nehéz megjósolni, hogy a munkabeszüntetés pontosan mekkora hatással lesz a légitársaság járataira, de a Wizz Air mindent megtesz, hogy minimalizálja a sztrájk okozta kellemetlenségeket. Ügyfélszolgálatunk valamennyi érintett járatunk utasait tájékoztatja a várható fennakadásokról. Bár a munkabeszüntetés a Wizz Air hatáskörén kívül esik, elnézést kérünk az okozott kellemetlenségért."Csorba Attila a LESZ elnöke múlt héten azt közölte: a kiszolgáló személyzetet foglalkoztató egyik vállalat, a Malév GH Zrt. szombaton egy, munkakörökre lebontott béremelésről szóló dokumentumot juttatott el a szakszervezetnek. Ez alapján például a forgalmi igazgatóság kiszolgálásában részt vevő munkatársak 2019. március 1-től bruttó 10 000 forintos alapbéremelésben, május 1-től pedig bruttó 20 000 forintos teljesítménybér-emelésben részesülnek. Csorba Attila szólt arról is, hogy a Malév GH Zrt. foglalkoztatja a repülőtér földi kiszolgáló személyzetének körülbelül a 40 százalékát, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren emellett a Celebi és a Menzies is biztosít földi kiszolgálást. A szakszervezet a cégek közül jelenleg csak a Malév GH Zrt.-vel tárgyal - mondta.