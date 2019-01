Sztrájkra készülnek a győri Audinál

2019.január 09-én, az Audi Hungária Független Szakszervezet bértárgyaló delegációjakibővülve a szakszervezet teljes elnökségével rendkívüli elnökségi értekezletet tartott.Az elnökség sajnálattal vette tudomásul a munkáltatói oldal hozzáállását, miszerint a tárgyaló felek közösen lefektetett szabályait, határidőit sem tartja be és a mai napig nem válaszolt a szakszervezet ajánlatára hivatalosan, amire a korábbi bértárgyalások során soha nem volt példa - írja közleményében a szakszervezet.Mindezek miatt, a rendkívüli elnökségi értekezleten az AHFSZ teljes elnöksége értékelte a most kialakult helyzetet és arra a döntésre jutott, hogy 2019.január 14-én megtartandó "bizalmi értekezleten" azt a javaslatot fogja tenni az értekezlet számára, hogy az eddiglezajlott bértárgyalásokat, mint kollektív munkaügyi vitát nyilvánítsa eredménytelennek és állítsa fel a sztrájkbizottságot.Az Audi Hungária Független Szakszervezet bértárgyaló delegációja továbbra is nyitott atárgyalásokra és várja a munkáltatói oldal válaszát vagy az esetleges újabb hivatalos, írásos béremelési ajánlatát.