Tapintható a feszültség a Fed esti produkciója előtt

Mi történt a tőzsdéken kedden?

Mik az előjelek mára?

Mi mozgatja a tőzsdéket?

Mire érdemes ma figyelni?

Kedden emelkedéssel indították a kereskedést az amerikai indexek, és sokáig kitartott a jó hangulat a tengerentúli tőzsdéken, de a korábban összegyűjtött pluszok lassan elolvadtak. A hangulatváltozást a kereskedelmi háborúról érkezett, aggodalomra okot adó kínai jelzések okozhatták. A vezető tengerentúli tőzsdék végül eltérő teljesítménnyel zárták a napot: a Dow Jones értéke 0,1 százalékot csökkent, míg az S&P 500 stagnált, a Nasdaq pedig 0,1 százalékot emelkedett.A magyar tőzsde eséssel zárta a keddi kereskedést, a BUX értéke közel 0,2 százalékos csökkenést követően 42 014 ponton zárt. Ebben az is szerepet játszott, hogy a Mol kivételével, amelynek árfolyama közel 0,2 százalékkal került feljebb a hétfői záráshoz képest, az összes hazai blue chip részvényét adták a befektetők. Így az OTP árfolyama 0,2 százalékot, a Richter és a Magyar Telekom árfolyama pedig közel 1,2 százalékot csökkent kedden.Fontos még kiemelni, hogy kedden a Waberer's közzétette negyedik negyedéves beszámolóját a Budapesti Értéktőzsde zárását követően: döntően a hatalmasra duzzasztott kamionflotta, valamint a korábbi áremelések hatására nőtt a vállalat árbevétele a meghatározó Nemzetközi Fuvarozási Szegmensben is. A gond csak az, hogy a működési környezet olyan irányba változott, ahol kifejezetten hátrányossá vált a nagy méret. A megugró költségek és az áremelés miatti alacsonyabb kapacitáskihasználtság hatására felére zuhant az EBITDA, részben ezért, részben a kibővült gépjárműállomány magasabb értékcsökkenése miatt a vállalat már üzemi szinten is veszteséges volt.Ráadásul egyszeri tételek is kedvezőtlenül hatottak az eredményre, amely így messze alulmúlta az elemzői várakozásokat. A befektetőknek ugyanakkor a vállalat új vezérigazgatója, Robert Ziegler több biztató üzenetet is küldött, illetve megvillantott néhány részlet azzal kapcsolatban, hogyan állítaná ismét nyereséges pályára a Waberer'st.Alig mozdulnak az ázsiai indexek a ma reggeli kereskedésben, jellemzően kismértékű csökkenést mutatnak: a Nikkei értéke 0,1 emelkedett, a kínai Shanghai Composite értéke pedig nem változott. Az európai határidős indexek közben minimális csökkenést jeleznek előre a nyitásra, a DAX futures 0,3 százalékos esést mutat. Mindezek együttes hatására a magyar tőzsdén sem számíthatunk érdemi elmozdulásokra a kereskedés első szakaszában.Szerdán a Fed kamatdöntésére figyelnek kiemelten a befektetők. A befektetők szinte biztosra veszik, hogy marad a jelenlegi 2,25-2,5 százalékos sávban a kamat, a további emelések esélye teljesen kiárazódott, sőt egyre többen számítanak lassan kamatcsökkentésre. Ennek ellenére érdekes lehet Jerome Powell sajtótájékoztatója, főleg a jövőbeli kamatkilátásokkal kapcsolatos mondatai, melyek akár piaci reakciót is kiválthat. Továbbá fontos azt is kiemelni, hogy az Egyesült Államok és Kína közötti kereskedelmi háborúról aggodalomra okot adó hírek érkeztek: a Bloomberg News értesülése szerint Kína Trump optimista nyilatkozatai ellenére nem enged bizonyos kérdésekben.A délelőtt folyamán a kereskedelmi háborúval kapcsolatos hírek mozgathatják a piacokat, míg az esti órákban, ahogy az imént említettük, a Fed kamatdöntése, valamint az amerikai jegybank elnökének sajtótájékoztatója határozhatja meg a kereskedés menetét.

Még nem ért véget a negyedéves vállalati jelentési szezon, ma teszi közzé számait a Munich Re, a Hermes és a BMW.

Mi történt eddig a tőzsdéken?