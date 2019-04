Tarolnak a midcapek, új kedvence van a hazai alapkezelőknek

Hevesebb kilengések közepette telt a március a nemzetközi tőkepiacokon, miután az Egyesült Államok és Kína kereskedelmi egyeztetéseit övező bizonytalanság mellett a világgazdaság lassulásával kapcsolatos félelmek vetettek árnyékot a részvénypiacokra. Mozgalmas márciust tudhatott maga mögött a magyar tőzsde is, a BUX a március közepén mutatott jelentős emelkedése után új történelmi csúcsára emelkedett, bár a csúcsdöntést negatív korrekció követte, a hazai részvényindex március végére a korábbi esés nagyobb részét sikeresen ledolgozta, majd a BUX ezt követően tovább tudott emelkedni.

A magyar tőzsde március közepén új történelmi csúcsára emelkedett, a felmérésben résztvevő alapkezelők pedig összességében optimisták, a profi befektetők 78 százaléka arra számít, hogy a magyar tőzsde a következő három hónap során mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg az alapkezelők 11 százaléka nagyobb, akár 5-15 százalékos erősödést is elképzelhetőnek tartott. A felmérésben résztvevő alapkezelők 11 százaléka ugyanakkor pesszimista, ők akár 5 -15 százalékos esést is elképzelhetőnek tartottak a következő három hónap folyamán. 12 hónapos időtávon az alapkezelők 67 százaléka várja, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd, az alapkezelők 22 százaléka azonban ennél is nagyobb, 5-15 százalékos emelkedést is elképzelhetőnek tartott. A felmérésben résztvevő alapkezelők 11 százaléka azonban pesszimista, ők 5 és 15 százalék közötti esést valószínűsítettek a következő 12 hónap során.

Az alapkezelői válaszokból képzett mutató 3 hónapos időtávon nem mutatott változást a korábbi hónappal összehasonlítva, mivel ebben hónapban is a felmérésben résztvevő alapkezelők 78 százaléka vélte úgy, hogy a magyar tőzsde mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozoghat, míg az alapkezelők egyaránt 11-11 százaléka számít ennél nagyobb, 5 és 15 százalék között emelkedésre, illetve esésre is. A profi befektetők hosszabb távon ugyanakkor kedvezőbben ítélik meg a hazai részvényindex kilátásait, miután az alapkezelői válaszokból képzett 12 hónapos mutató a pesszimizmus csökkenését mutatta, miután a felmérésben résztvevő alapkezelők 67 százaléka számít arra, hogy a BUX mínusz 5 és plusz 5 százalékos sávban mozog majd a következő 12 hónap során, mindemellett az alapkezelők immár 22 százaléka ennél nagyobb, 5 és 15 százalék közötti emelkedést is elképzelhetőnek a tart a következő 12 hónapban.

A hazai blue chipek közül a Magyar Telekom és a Mol részvényeit egyaránt 2-2 alapkezelő emelte ki, mint kedvenc részvényt, ugyanakkor holtversenyben az OTP és a Richter szintén 2-2 említést kapott ebben a hónapban. Az OTP esetében a sikeres tavalyi év után a befektetők láthatóan optimisták, az OTP az albán bankvásárlásának végére április első hetében tett pontot, míg a menedzsment korábban arról beszél, hogy vizsgálják a további akvizíciók lehetőségét. A Richter esetében a befektetők egy része feltehetően abban bízik, hogy az Esmya-botrányt is magában foglaló, mozgalmas tavalyi év után az idei év pozitív fordulatot hozhat a társaság számára.A midcapek közül az Alteo-t kedvelik leginkább ebben a hónapban a profi befektetők, a felmérésben résztvevő 4 alapkezelő jelölte meg kedvenceként az Alteo részvényeit. Az Alteo népszerűségében alighanem szerepet játszhat a cég tőkepiaci aktivitását kísérő eredményes kommunikáció, továbbá az is, hogy a társaság sikeresen teljesítette a 2016-2018 közötti időszakra korábban kitűzött céljait is. A közepes kapitalizációval rendelkező cégek közül az ANY Biztonsági Nyomda 3 említésével továbbra is népszerű a felmérés résztvevői között, míg a Duna House és a Graphisoft Park részvényei egyaránt 2-2 említést kaptak ebben a hónapban.

Ebben a hónapban a legkevésbé kedvelt blue chipek között a Magyar Telekom és az OTP részvényei egyaránt 2-2 említést kaptak, míg a Mol és a Richter részvényeit egyaránt 1-1 alapkezelő emelte ki, mint legkevésbé kedvelt részvényt. A közepes kapitalizációval rendelkező társaságok részvényei közül a 4iG 3 említést kapott ebben a hónapban, míg az Appeninn, a Konzum, az Opus és a Waberer's papírjait egyaránt 2-2 említést kaptak a hazai alapkezelőktől ebben a hónapban.