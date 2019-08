Télből a nyárba - már nem csak milliomosok kiváltsága

Téli tengerparti nyaralás 250 ezerért

Leginkább a 30-50 év közötti korosztály keres minket, nagyon sok a nászutas párunk, de egyre több az 50 év feletti érdeklődő is, akik még nem jártak ezen a kontinensen

Évről évre egyre többet utaznak a magyarok, ezt támasztják alá a KSH adatai. A Magyarország 2018 című kiadványból kiderül, hogy a magyarok tavaly 23 millió alkalommal látogattak külföldre, az utazások száma 12%-kal haladta meg a 2017. évit.Ráadásul a több napra utazók száma - a 2012-es markáns visszaesést követően - folyamatosan bővül, 2018-ban 15%-kal. Ha megnézzük a főbb úticélokat, jól látszik, hogy leginkább a környező országokba látogattak a magyarok Ausztriába vagy Szlovákiába például.A tengerparti nyaralásokat tekintve a főszezon - nem meglepő módon - még mindig a nyár. A statisztikák szerint a szervezett utak keretében Görögországba látogat a legtöbb magyar turista, az egyéni utazások fő célpontja pedig Horvátország.Egyre többen vannak azonban, akik télre időzítik a tengerparti vakációt.- mondta a Portfolio-nak, az. Ők kifejezetten utazásszervezéssel nem is foglalkoznak, de segítenek a repülőjegy lefoglalásában vagy a lehető legmegfelelőbb szállás megtalálásában, és akár összekötik az utazót a kiszemelt országban egy megbízható idegenvezetővel is.

Thaiföld egyre népszerűbb úticél.

A kiemelt, karácsonyi időszakban viszont határ a csillagos ég, legalább a fenti árak duplájával érdemes kalkulálni

Népszerű Dubaj, Tenerife, de a Dominikai köztársaság is

Rendkívül népszerű a Kanári szigetek, azon belül is Tenerife, amely mit sem veszít vonzerejéből a nyár végeztével, hiszen a szigeten egész évben kellemes, meleg klíma uralkodik. Az egzotikus desztinációk közül kiemelt fontossággal bír Thaiföld, ami az egyik legismertebb úti cél a magyarok körében, hiszen kedvező ár-érték arányú szállodák és gyönyörű strandok várják itt az utazókat. Népszerű úticél az Egyesült Arab Emirátusok és azon belül főként Dubaj, de a téli időszakban nagy az érdeklődés a Dominikai Köztársaság, Kuba, Mexikó, Mauritius, Seychelle-szigetek és Maldív-szigetek tengerpartjai iránt is

A magyarok közkedvelt úticélja Thaiföld, de népszerűek a délkeleti-ázsiai körutak is, mely során több országot is megismerhetnek az utazók. Előbbi már 250 ezer forintból kijöhet a repjeggyel, a reptéri illetékkel és a szállással, valamint a belföldi repülőjegyekkel vagy hajójegyekkel együtt. A körút (például a 10 napos Thaiföld - Laosz - Kambodzsa út) valamivel drágább, nagyjából 300 ezer forintba kerül fejenként. 310 ezer forintból pedig már kijön egy 16 napos, négy országot érintő utazás is.- jegyezte meg Kerékgyártó. És hogy miért nő évről évre az érdeklődés az ázsiai utak iránt? Az utazásszervező szerint azért, mert egyre többen gondolják úgy, hogy Ázsiába el lehet jutni elérhető áron is."Vannak utasaink, akik például azt mesélték, hogy látták a tévében az Ázsia Expresszt, és ez hozta meg a kedvüket" - mondta.a Portfolio-nak úgy fogalmazott, egyre több utasuk vágyik télből a nyárba, és egyre nagyobb az érdeklődés a kiemelt, ünnepi időszak iránt is.- mondta, hozzátéve, az európai tél főszezonnak számít ezekben az országokban ezért magasabbak a szállás és a repülőjegy árak a nyári áraknál.

Egyre többen utaznak a Dominikai Köztársaságba

Négyen érdemes Amerikába utazni

Ha egy klasszikus téli nyaralásról beszélünk, ideális választás Florida vagy a Karib-térség, esetleg Hawaii, Mexikó. Ezek nyilván egész évben látogathatók, de akkor igazán érdekesek, amikor Európában hideg van, vagyis érdemes november és február között utazni

Az árak nagyon széles skálán mozognak, a szálloda kategóriája és az ellátás is befolyásolja az árat. Példaként dr. Szvoboda János a Dominikai Köztársaságot említi, ahol egy hét a karácsonyi időszakban, egy 4 csillagos, tengerparti szállodában all inclusive ellátással nagyjából 2000 EUR/fő áron foglalható., az, utazási tanácsadó három éve segít azoknak, akik amerikai utazást terveznek vagy álmodoznak róla.- mondta lapunknak, hozzátéve, az amerikai utazásokat tekintve két kiemelt időszak van az évben, ami nagyon drága: az egyik a június végétől augusztus végéig tartó, a másik pedig a karácsonyi-szilveszteri időszak."Ha valaki ezekben az időszakokban szeretne utazni, akkor azt szoktuk javasolni, hogy legalább 8-9 hónappal előtte érdemes elkezdeni a szervezést, legalább a repülőjegyeket megvenni, mert azok ára hónapról hónapra meredeken nő. Ahogy közelednek ezek a csúcsidők, akár 2-3-szorosára is drágulnak a repjegyek" - mondta. Aki viszont nem a kiemelt időszakban utazik, az egy 10-12 napos floridai körutat nagyjából 280 ezer forintból tud megvalósítani.

350 ezer forintból kijön egy utazás Miamiba

Miami is jó választás lehet. Ha valaki néhány napot ott töltene, majd egy egyhetes karibi úton venne részt, az fejenként nagyjából 350 ezer forintból valósítható meg

Ha valaki az Egyesült Államokba szeretne utazni, érdemes észben tartani, hogy négy fő esetén a legideálisabb a foglalási ár, hiszen négyfelé oszlik az autóbérlés és a szállás költsége. Az összköltség 30-40 százalékkal is alacsonyabb tud lenni, ha négyen összeállnak, mintha ugyanarra az útra ketten mennek

- mondta Birtók. Hasonlóan alakulnak a költségek, ha valaki San Franciscóba vagy Las Vegasba szeretne utazni, de Mexikó választása esetén is.- tette hozzá. Aki viszont Hawaii-ra vágyik, az a fentiek duplájával számolhat akkor is, ha nem kiemelt időszakban utazna.- mondta Birtók Bence, aki szerint érdemes előre gondolkodni, mert a kiszemelt időpont előtt két hónappal már meredeken emelkedik a repülőjegy ára, akár 50-70 százalékkal is többet fizethetnek az utasok, mintha korábban foglalták volna le, vagyis jelentősen megnő az utazás ára is.