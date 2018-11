Alaposan átírja az üzleti modelleket az 5G

Bóna Ákos

Közgazdász, 15 éves tapasztalattal rendelkező IT és telekommunikációs szakember, korábban a Szélessáv Köszhasznú Alapítvány kuratóriumának elnöke, EU-ügyekért felelős igazgatója volt, de dolgozott a kormányzati szektorban is, ahol Gazdasági és Közlekedési Minisztérium (később KHEM) infokommunikációért, majd hírközlésért felelős szakállamtitkári posztját, később a Nokia Siemens Networks stratégiai üzletágak igazgatói pozícióját töltötte be. A Digitális Jövőért Alapítvány igazgatótanácsának tagja, 2017-től pedig Magyarország digitális nagykövete.

Az esemény keretében elsősorban azokat az innovatív megoldásokat keresik, amelyek szélessávúhálózat-fejlesztésre vonatkoznak. A cél az, hogy minél innovatívabb összefogásban, akár közösségi, szolgáltatói, társadalmi összefogásban olyan hálózatok jöjjenek létre, amelyek minden szempontból jövőt álló infrastruktúrákat jelentenek, de amelyek nem elsősorban távközlési szolgáltatók által biztosított gerinchálózatokon valósulnak meg, hanem egyfajta alternatív hálózatokon. Kisebb települések, önkormányzatok, kis szolgáltatók, műszaki szakemberek, összefogásával, olyan helyeken, ahol viszonylag gyenge a szélessávú lefedettség.Idén is öt kategóriában osztottak ki díjakat, a paletta nagyon széles volt, díjat nyert brit, svéd, lengyel dán és francia projekt is. A svéd projektnél például arról van szó, hogy digitális oktatást vittek többségében idősek lakta településekre, hogy az ottlakók is részesei lehessenek a digitális társadalomnak. Két önkormányzat műszaki szakemberekkel karöltve uniós támogatással és a helyi távközlési szolgáltató bevonásával egy helyi hálózatot hoztak létre, amelyet aztán rákötötték a távközlési hálózatra.Igen, idén is voltak magyar pályázók, de mivel azoknál csak mobil szélessávú hálózat fejlesztése merült fel, nem fizikai hálózat fejlesztés, ők nem kerültek be a döntőbe. Az egyik magyar projekt a Vodafone Digitális iskola projektje volt, ami kimondottan e-learninget és edukációt tartalmaz, kontentet és eszközt visz el olyan elmaradott térségekbe, ahol más módon nem nagyon valósulna meg ilyen típusú fejlesztés. A másik egy öntanuló e-learning keretrendszer, amit az Apertus cég fejleszt, üzemeltet. Mind a kettőt úgy valósították meg, hogy mobilhálózatot használnak a kommunikációra.Igazából a konstrukciókat díjazzák, nem is azt, hogy mennyi pénzből valósulnak meg. A lengyel például egy óriási állami projekt, hasonló a magyar szupergyors internet programhoz, ott az a cél, hogy kétmillió háztartást fedjenek le 2020 második felére, amiből egymillió már megvan, a fejlesztésekhez egymilliárd euró támogatást kaptak. A lengyel projektnél egyébként inkább a metodikát, az oktatási stratégiát díjazták, tehát a megközelítést, nem is a hálózatfejlesztést. A kisebb projekteknél az egyediséget díjazza a zsűri, fontos az, hogy hányan fogtak össze, ki, mit adott a projektbe, ki, hogyan tud profitálni belőle, milyen közös tudás származik a projektből, ami később máshol is átültethető. A díjnak és az azt körülvevő médiafigyelemnek az a célja, hogy hogyan lehet megosztani jó gyakorlatokat. Ha valami jól működik Svédországban, azt miért találjuk ki újra Magyarországon, próbáljuk inkább adaptálni a sikeres modelleket.Tavaly nagyon sok projekt jött be, idén kicsit kevesebb volt. Ennek az az oka, hogy ezeknek a projekteknek az átfutása nem néhány hónap, ha az előző évi projektekből tanulva, esetleg azokat tovább fejlesztve új projektekbe vágnak bele akár más országokban, azoknak nem lesz eredménye a következő évben, a jövő évi beadásra nem lesz kész a pályázat.

Kiugróan innovatív példát idén nem láttunk, inkább azok a modellek domináltak, ahol olyan településeken, régiókban valósítottak meg lokális hálózatfejlesztéseket, ahol a távközlési szolgáltatóknak üzletileg nem érte meg fejleszteni. Érdekes látni azt, hogy a lakosság helyben milyen kezdeményezésekben vesz részt, hogyan találják meg azokat a módszereket, eszközöket, instrumentumokat, amelyekkel oda tudják vinni a digitális szolgáltatásokat maguknak.Tavaly a magyar szupergyors internet projekt döntős volt, de abban a kategóriában végül egy finn projekt nyert. Ennek az az oka, hogy egy óriási kormányzati projekttel szemben egy kis vidéki, összefogáson alapuló projekt állt, amit a zsűri végül innovatívabbnak tartott, mint a magyar projektet. A finn kezdeményezés arról szólt, hogy viszonylag kis költséggel, összesen 180 ezer euróból egy vidéki kisrégiót kötöttek be a digitális infrastruktúrába. Források egyébként relatíve bőségesen állnak rendelkezésre az unióban, ha jövőt álló, akár 5G kompatibilis hálózatok fejlesztéséről van szó.Most készül az 5G stratégia az 5G koalíció és munkacsoportjai révén. Ebben nagyjából ott tartunk, mint a többi uniós ország, a frekvenciatenderek előtt, az uniós trendnek megfelelően. Amit problémának látok, hogy nagyon keveset kommunikálunk kifelé, például arról, hogy a magyar mobilhálózat híresen jó minőségű, Európai szinten is a top 2-3-ban van. Pedig ahogy jártam idén Európát, felvillantottam egy-két dolgot, ami Magyarországon már jól működik, ilyen például az egykapus közműintézés, és már bejelentkeztek tagállamok, hogy ők is szívesen kialakítanának valami hasonlót. A tudás-, know-how-, jógyakorlat-transzfer működik, csak az a titka, hogy állandóan mozgásban kell lenni, mutatni, hogy vagyunk. Az 5G-vel kapcsolatban sok helyen azt látom, hogy a technológiát fejlesztik, óriási mondások vannak most már mögötte, a Deutsche Telekom például Németországban 2025-re a lakosság 99 százalékát lefedné 5G technológiával.Elsősorban arra, hogy az államigazgatás, a hatóságok és a piaci szereplők együtt gondolkozzanak. Pozitívum, hogy az állam részéről is látunk készséget a párbeszédre. A Vodafone pedig egy-másfél éves helyzeti előnyben van, mivel neki már van 3500MHz-s frekvenciája az 5G szolgáltatás kereskedelmi elindításához, ami a többi szereplőnek majd csak 2020 elejétől lesz legkorábban.Valóban, és egy érdekes aspektus a European Broadband Awards előadásain is többször felmerült, mégpedig az, hogy a felhasználó szempontjából teljesen irreleváns, hogy a digitális szolgáltatásokat milyen technológiákon, eszközökön keresztül kapja meg, hogy azok optikai vagy rézkábelen, vagy esetleg vezeték nélkül jutnak el hozzá. De ha szakmában kell gondolkodnunk, azt mondjuk, hogy vannak mobilhálózatok és fix hálózatok, és véleményem szerint hosszú távon az lesz a nyertes a szolgáltatók között, akinek mind a két lába megvan, és konvergensen tudja kiszolgálni ezt a piacot. Aki csak a mobillábra építkezik, az versenyhátrányba kerülhet. Ebből a szempontból előremutató lépésnek tartom a Vodafone-UPC dealt is, ugyanis a két vállalat egyesülésével integrálják a hálózataikat. Egy összeolvadás esetén természetesen nem csak az érintett vállalatok kerülnek előnyösebb helyzetbe, hanem az egész piacon felélénkül a verseny. A szolgáltatóknak jobban meg kell küzdenünk az ügyfelekért, így ők még az eddigieknél is magasabb színvonalú kiszolgálással, kedvezőbb csomagajánlatokkal, innovatívabb szolgáltatásokkal találkozhatnak majd. Természetesen megvannak az ellendrukkerek is piaci érdekből, hiszen egy nagyon komoly piaci szereplő fog felépülni, amely európai szintéren egyértelműen versenytársa lesz a Deutsche Telekom-csoportnak. Magyarországon a Digi és az Invitel egyesülése, és a Digi mobilhálózat-fejlesztése is izgalmas, ott is cél a vezetékes és a mobil hálózat együttműködése, enélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lesz egy jó minőségű 5G hálózat működtetése.Igen. Az 5G, illetve az újfajta hálózatokon elterjedt szolgáltatások a telkómodelleket is nagyon át fogják írni. Előbb utóbb az lesz a kérdés, hogy a nagyon sokféle digitális szolgáltatást honnan fogom megvenni, a távközlési szolgáltatótól vagy attól közvetlenül, aki adja a szolgáltatást. A szolgáltató egy idő után csupán connectivityt fog adni, ami egyre olcsóbb lesz, vagy integrált szolgáltató lesz.Szerintem igen. Volt egy nagyon jó előadás az 5G-ről, a ALD Automotive csoport belga vezetője tartotta, nagyon oda mutatott, ami a jövő lehet. Az önvezető autókról beszélt, ő nem ért az 5G-hez, csak azt tudja, hogy az iparág merrefelé megy el, és ő is azt feszegette, hogy ha megveszek egy önvezető autót, akkor a benne lévő szolgáltatáscsomagot kitől fogom megvenni? A Vodafone-tól, a Telekomtól vagy a BMW-től? A németeknél most nagyon komolyan felmerült az, hogy a három nagy gyártó, a BMW, a Mercedes és az Audi megkereste az ottani médiahatóságot, hogy szeretnének saját 5G-hálózatokat fejleszteni saját maguknak.Azért csak okosak és előrelátók annyira, hogy ez nem valósul meg, de az biztos, hogy nagyon át fog alakulni az iparág. Mindenki előtt kell járniuk abban, hogy ne csak azzal kössék magukhoz a lakosságot vagy az üzleti felhasználókat, hogy adnak egy kábelt, amin jön az összes adat és szolgáltatás, hanem lehetőleg minden hozzájuk legyen csatolva, például a fix kábeleken kínálják a tévécsomagokat, amelyek nagyrészt nézhetetlenek. Semelyik szolgáltató nem mondja azt, hogy kínál hozzá egy Netflix-előfizetést is. De 10 éven belül a mostani generáció azt fogja mondani, hogy Netflixet néz, és nem fogja megvenni a hagyományos TV-csomagokat. Miért nem megy elé a szolgáltató és mondja azt, hogy már most vedd meg tőlem?