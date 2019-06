Amikor a kishal megeszi a nagyhalat: hamarosan felvásárolhatják a T-Systemset

Százmilliárdos bevételű nagyvállalat a T-Systems

Akvizíciókkal nőtt nagyra

A T-Systems Magyarország a Magyar Telekom leányvállalata, nagyvállalati ügyfeleknek, a közigazgatásnak és intézményeknek nyújt távközlési és IT infrastruktúra-, alkalmazásfejlesztési és rendszerintegrációs szolgáltatásokat. A társaságot 2012 áprilisa óta hívják T-Systems Magyarországnak, a jogelődje a 2002-ben létrehozott KFKI-LNX Hálózatintegrációs Zrt. volt. A KFKI- és a később T-Systems-érában is az organikus mellett folyamatos akvizíciókon keresztül nőtt nagyra a vállalat, az évek során több informatikai és távközlési cég, így az ICON, a BCN, az Első Pesti Telefontársaság, az IQSYS, a Dataplex, az ISH, a DATEN-KONTOR, a Serverinfo és a GTS Hungary olvadt be a társaságba.Tavaly a T-Systems már egy 114 milliárd forint bevételű, 2 milliárd forint profitot termelő, alacsony marzsokkal működő, közel 1700 alkalmazottat foglalkoztató integrátor volt, amely Magyarország egyetlen teljesen integrált ICT-vállalataként a rendszerintegráció/IT terület meghatározó vállalata, több szegmensben piacvezetője.A T-Systems árbevétele részben az akvizíciók miatt közel négyszeresére emelkedett az elmúlt egy évtizedben, csak tavaly közel ötödével, 114 milliárd forintra nőtt a bevétel, elsősorban a nagy projektekhez kapcsolódó eszközszállítások, IT szolgáltatások megrendelésének növekedése miatt.

A teljes képhez azonban hozzátartozik, hogy a T-Systems bevételeinek egy része az anyavállalattól származik, részben a Magyar Telekom belső folyamatihoz kapcsolódó eszközbeszállításokról, szolgáltatásokról van szó, amelyek aránya ugyan az elmúlt években csökkent, de még tavaly is a T-Systems bevételeinek közel hatodát adták, összesen 20 milliárd forintot tettek ki. Ez a tétel azért fontos, mert ha felvásárolják a T-Systemset, akkor ezeknek a bevételeknek egy részétől eleshet a cég következő tulajdonosa.

A bevételek nagy része állami projektekből jön, de az elmúlt években széles szolgáltatási portfóliót épített ki a T-Systems, több szektorból 10 milliárd forint körüli bevétel származott tavaly. (itt a Telekom rendszerintegráció/IT szegmens magyarországi bevételeinek megoszlását használtuk, nem teljes az átfedés a T-Systems Magyarország bevételeivel, de az arányokat jól mutatja)

A bevételek növekedésével párhuzamosan a költségek is alaposan megemelkedtek, az anyagjellegű ráfordítások tavaly már az árbevétel közel négyötödét tették ki. A ráfordításokon belül legnagyobb mértékben az eladott áruk beszerzési értéke és az eladott, közvetített szolgáltatások értéke nőtt.

Az elmúlt évek növekedését viszont úgy menedzselte le a cég, hogy az alkalmazotti létszám évek óta nem változott érdemben.

És a személyi költségek is nagyjából szinten maradtak, így arányuk a bevételekre vetítve folyamatosan csökkent. Ez is azt támasztja alá, hogy a T-Systems az elmúlt években egyre inkább eszközbeszerzésre és továbbértékesítésre rendezkedett be, és integrátorként sok munkát alvállalkozóknak szervezett ki.

A T-Systems tevékenysége kifejezetten alacsony marzsú biznisz, a tavalyi 114 milliárd forintos árbevételre alig 7 milliárd forint EBITDA jutott, ami alapján az EBITDA marzs csupán 6 százalék volt. Csak összehasonlítás képpen a Magyar Telekom EBITDA marzsa tavaly 29,4 százalék volt.

Üzemi eredmény szinten tavaly már csak 1 milliárd forint maradt, az üzemi marzs csupán 1 százalék volt.

Az adózott eredmény 2 milliárd forint volt tavaly, aminek a nagy része egy extra tételhez köthető, a Magyar Telekom ugyanis 1,5 milliárd forintot engedett el a T-Systemsnek cash-pool keretében nyújtott kölcsön követelés összegéből.

Meghatározó szerepló a magyar piacon

2018-ra a T-Systems (az ábrán Telekom magyarországi RI/IT piaci részesedések) komoly piaci részesedést épített ki nem csak az állami megrendeléseken belül, de az egyébként jóval kisebb volumenű megrendelésekkel jellemezhető egészségügyben, szállításban, a közműszektorban vagy a pénzügyi szegmensben.

A vállalat a teljes magyarországi IT-piac közel 40 százalékát jelentő, rendkívül széttagolt IT-szolgáltatási piacon 15 százalékos piaci részesedéssel piacvezető, de az egyes szegmensekben is meghatározó szereplő a Magyar Telekom, amely mellett a fontosabb szereplők vagy állami cégek, mint a NISZ vagy az MVM Csoport, vagy nagy nemzetközi vállalatok, mint a Microsoft, a HP, az IBM vagy az SAP.

Forrás: Magyar Telekom

Mi az érték a cégben?

A T-Systems az ICT piaci meghatározó szereplője, integrált vállalatként szinte minden szegmensben jelen van, több területen piacvezető.

A vállalat olyan integrátor, amely az elmúlt évek sikeres működésének eredményeként rengeteg referenciával, stabil hitelképességgel (bankggaranciák) rendelkezik.

Számtalan hosszútávú nagyvállalati és állami projektben, több évre szóló megrendelésben van jelen, ahonnan nehéz lenne kimozdítani a vállalatot.

Magas beágyazottság, közbeszerzéseken vagy vállalati tendereken a meghívotti lista szinte automatikus szereplője a T-Systems, a vállalat jól ismerni a beszerzési folyamatokat.

Az 1700 alkalmazott nagy része jól képzett informatikai szakember, a szűkös IT-munkaerőpiacon nagy értéket képviselnek.

Kvázi önálló cég

Mit nyerhet/veszíthet a Magyar Telekom?

Egyrészt egy éves szinten több mint 100 milliárd forintos céget veszítene, amely a Magyar Telekom bevételeinek közel hatodát adja, és amely az elmúlt években a csoportszintű bevételek növekedésének nagy részét adta.

Pont az egyik legszexibb területen gyengülne a Magyar Telekom pozíciója. Jászai Gellért a 4iG tervei kapcsán azt mondta, hogy az informatika és digitalizáció a leginnovatívabb iparág, amely robbanásszerű fejlődés előtt áll Magyarországon, valamint az egész kelet-közép európai régióban. Ez maga a jövő, a gazdaság új dimenziója. Ehhez nincs mit hozzátenni.

Bár a T-Systems relatíve különálló egység a Magyar Telekomon belül, a vállalat nyilvánvalóan a Telekom működésére is hatással van, az IT-megrendelésekkel sok esetben távközlési megrendeléseket (és fordítva) is kaphatott a Telekom, ezektől a szinergiahatásoktól eleshet a Telekom.

Bár a T-Systems sok feladatot szervez ki alvállalkozóknak, a vállalatnál nagy értéket jelent az ott dolgozó többszáz fős IT-szakembergárda, főleg manapság nehéz a jó szakemberek megszerzése, a T-Systems felvásárlásával egyszerre rengeteg szakembert szerezhet meg a vásárló.

hiszen a vételárral befolyó összegből masszív fejlesztéseket hajthat végre, amire egyrészt azért van szüksége, hogy védje/megerősítse pozícióit a hirtelen nagyra növő versenytársakkal szemben (Digi+Invitel, Vodafone+UPC), másrészt az 5G-frekvenciák és az 5G-hálózatfejlesztés sem lesz olcsó mulatság,

a menedzsment figyelmét sem osztja meg a két egymástól nagyon különböző tevékenység (IT vs. távközlés),

és összességében egy nagyon alacsony marzsú tevékenységtől válna meg a Telekom.

Mennyibe kerülhet a T-Systems?

Bár a T-Systems szerves része a Magyar Telekomnak, relatíve különálló egységet képez a távközlési cégen belül, mivel az elmúlt években az olyan portfólióelemeknél, amelyek a Magyar Telekomon belül több területhez is kapcsolódtak, vonalakat húztak, ilyen például smart city is, az okosváros-tervezéssel kapcsolatos informatikai projektek jellemzően átkerült a T-Systemshez, így mostanra relatíve kevés az ütközőzóna.Kapcsolat azonban nyilvánvalóan van az anyacég és a T-Systems között, mert bár a nagyvállalati és a közigazgatási IT-költés egy más nagyságrend, mint a telekommunikációs költés, másfajta fókuszokat másfajta menedzsmentfigyelmet kíván, de egyrészt az IT-dealek farvizén a telco is profitál, másrészt a headquarter funkciókban (pl. hr, controlling) vannak olyan dolgozók, akik ide is oda is dolgoznak, a sales azonban teljesen külön működik.Mit veszítene a T-Systems esetleges eladásával a Magyar Telekom?A másik oldalon viszont a Telekom nyerhet is a T-Systems eladásával,Két dolog miatt nem könnyű beárazni a T-Systemset, egyrészt azért, mert nehéz megmondani, mire is képes (bevételek, marzsok, profit, növekedés stb.) egy másik vállalat irányítása alatt, másrészt azért, mert a hasonló, tőzsdén jegyzett vállalatok árazása nagy szórást mutat.Távközlési szolgáltatók árazásához jellemzően az EV/EBITDA-hányadost használják. Ahhoz, hogy megbecsüljük, mennyit érhet a T-Systems, először is vesszük a cég EBITDA-ját. Itt jön az első probléma, hiszen nem tudjuk, hogy a Magyar Telekomon belül a költségek könyvelése hogyan történik az anyacég és a leánycég között, ezért az eredmény elmúlt években látott alakulása inkább csak egyfajta indikációként szolgálhat (például arra, hogy relatíve alacsonyak a marzsok a T-Systemsnél), de hogy képes-e a tavalyinál magasabb eredményre a cég, azt nehéz megmondani. Ezért jobb híján a tavalyi 6,8 milliárd forintos EBITDA-val kalkulálunk.Az sem egyszerű kérdés, hogy milyen árazási szorzóval érdemes kalkulálni, mert igen nagy a szórás attól függően, hogy távközlési vagy IT-szolgáltatókat veszünk alapul, és abban is nagy a különbség, hogy csak a régióban vagy egész Európában vizsgálódunk. A tavalyi EBITDA-val és a régiós távközlési vállalatok EV/EBITDA-szorzójával közel 30, az európai IT-szolgáltatók szorzójával pedig több mint 83 milliárd forint vállalatérték adódik a T-Systemsre, vagyis tényleg széles a skála. Csak érdekesség képpen szerepeltetjük táblázatban az európai viszonylatban kirívóan olcsó Magyar Telekom 3,6-os szorzóját is, azzal számolva 24 milliárd forint adódik.

Összegzés

Múlt héten jelentette be a 4iG, hogy a vállalatot rövid időn belül piacvezető cégcsoporttá szeretnék bővíteni, és már konkrét akvizíciós célpontjai is vannak, közel járnak ahhoz, hogy hamarosan konkrétumokat is eláruljanak. Továbbra is tartja magát a piacon az a pletyka, hogy a 4iG úgy nőne gyorsan nagyra, hogy az IT-piac egyik meghatározó szereplőjét, a Magyar Telekom leányvállalatát, a T-Systemset venné meg. A T-Systems az elmúlt években többek között akvizíciókkal egy több mint 100 milliárd forint feletti árbevételű hatalmas integrátorrá nőtt, amely az IT-szolgáltatási piac több szegmensében megkerülhetetlen szereplő, a kormányzati IT-projektek elsőszámú kivitelezője. A 4iG számára elsősorban azért lenne fontos a T-Systems felvásárlása, mert azzal gyorsan nagyságrendet tudna ugrani, de a Telekom sem felétlenül járna rosszul, hiszen forráshoz jutna a várhatóan költséges 5G-frekvenciavásárláshoz és hálózatfejlesztéshez. Az iparági árazások alapján a T-Systems súlyos tízmilliárdokba kerülhet.