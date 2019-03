Az Európai Parlament és a német kormány is aggódik a Huawei terjeszkedése miatt

Az állásfoglalásban a parlament aggodalmát fejezte ki azon hírekkel kapcsolatban, amelyek szerint a kínai 5G-berendezések rejtett hozzáférést biztosítanak a kínai gyártók és hatóságok számára a magánjellegű, személyes adatokhoz és távközléshez. Mint írták, a kínai berendezések forgalmazói azért jelenthetnek biztonsági kockázatot az EU számára, mert a hazai törvények arra kötelezhetik a gyártókat, hogy a nemzetbiztonságot széles körben értelmezve Kínán kívül is együttműködjenek saját államukkal.

Peter Beyer, a transzatlanti együttműködés német koordinátora ezzel összefüggésben kijelentette: Németország osztja az Egyesült Államok Huawei-jel kapcsolatos aggályait, de önálló döntést hoz arról, miként védje meg saját biztonságát.

A strasbourgi plenáris ülésen 586:44 arányban elfogadták az új európai uniós kiberbiztonsági tanúsítási rendszerről szóló jogszabályt, melynek célja, hogy az EU-ban forgalmazott termékek, folyamatok és szolgáltatások megfeleljenek a közösségi normáknak.Az EP iránymutatást vár az Európai Bizottságtól és az uniós tagországoktól arra vonatkozóan, hogy a következő generációs mobil- és internethálózatok kiépítésekor miként kezelhetők a biztonsági kockázatok.Európa továbbra is külföldi technológiáktól függ ezen a téren, ennek mérséklésére stratégiát kell elfogadni.- emelték ki.Az amerikai kormányzat tisztségviselői hónapok óta sürgetik a szövetséges országokat, hogy zárják ki a Huaweit és más kínai cégeket a létfontosságú kommunikációs infrastrukturális beruházásokból.A német kancellár, Angela Merkel is beszélt az 5G-rendszer kiépítéséről egy mai eseménysen. Az MTI tudósítása szerint elmondta:Merkel kijelentésével a The Wall Street Journal hétfői írására reagált, miszerint Richard Grenell berlini amerikai nagykövet közölte Peter Altmaier német gazdasági miniszterrel, hogy