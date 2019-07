Bréking: A 4iG megvásárolja a T-Systemset

Mégis megeszi a kishal a nagyhalat

Június közepén jelentették be, hogy Jászai Gellért, a 4iG elnök-vezérigazgatója tőzsdén kívüli ügyletekkel irányító befolyást szerzett az informatikai vállalatban. Az új nagytulajdonos már akkor jelezte, az a cél a 4iG-vel, hogy piacvezető nagyvállalatot építsenek belőle. Az elmúlt hónapokban számtalan, több milliárdos megrendelést kapott a vállalat, vagyis organikusan is nőtt, de a vállalat kimondott célja az volt, hogy akvizíciókkal növelje gyorsan méretét. Az elmúlt hetekben erősen tartotta magát a piacon az a pletyka, hogy a 4iG nem kisebb halra vetette ki a hálóját, mint a Magyar Telekom informatikai leányvállalatára, a több mint 100 milliárd forint árbevételű T-Systemsre. A pletykák igaznak bizonyultak, a 4iG ma bejelentette, hogy megvásárolja a Telekom-leánycéget.A megállapodásalapján a 4iG a tranzakció zárásakor megvásárolja a T-Systems részvényeit. A tranzakció zárását megelőzőena T-Systems kis-és középvállalati értékesítési üzletága leválasztásra kerül, és az nem képeziaz ügylet tárgyát. Az aláírt előzetes megállapodásban a felek megegyeztek a vételárban és a főbb feltételekben, azonban a tranzakció teljes feltételrendszere az előzetes megállapodást is ide értve -a T-Systems átvilágítása és a felek közötti további tárgyalások függvényében -a végleges adásvételi szerződés aláírásával válik kötelező erejűvé. A megállapodás alapján a felek a tranzakció zárását követően hosszú távú együttműködési megállapodást kötnek, amelynek értelmében a T-Systems továbbra is értékesíti a Magyar Telekom távközlési szolgáltatásait a nagyvállalati és a közszféra szegmensekben. A 4iGemellett arra is jogot szerez, hogy a tranzakció zárását követő három évig, a megállapodás feltételei szerint Magyarországon használhassa a T-Systems márkanevet.A tranzakció megvalósulása és zárása az átvilágítási folyamattól, a felek közötti tárgyalások alakulásától, a szerződéses feltételrendszer kialakításától, a jogi dokumentáció aláírásától, valamint a szükséges hatósági engedély(ek) megszerzésétől függ. A tranzakció zárása 2019-ben várható."A gazdaság digitalizációjának felgyorsulása egyedülálló üzleti lehetőséget jelent a 4iG számára. Társaságunk célja, hogy ebben a dinamikusan fejlődő piaci környezetben itthon, és 2-3 éven belül a régióban is az informatikai szektor egyik meghatározó nagyvállalatává váljon" - mondta Jászai Gellért a 4iG elnök-vezérigazgatója. "A T-Systems Magyarország növekedési céljaink elérésében az egyik legfontosabb mérföldkő. Vállalatunk fejlődésének pedig további lendületet adhat, hogy a tranzakció sikeres zárását követően a telekommunikációs piac vezető szolgáltatója, a Magyar Telekom is stratégiai partnerünkké válhat" - tette hozzá Jászai Gellért a mai bejelentés kapcsán.Az aláírás kapcsán Rékasi Tibor, a Magyar Telekom vezérigazgatója elmondta: "Büszkék vagyunk a T-Systems-re, mely 1600 fős munkatársi és több ezer fős partneri állományával az ország vezető infokommunikációs szolgáltatója és számos vállalat és intézmény transzformációs partnere. Olyan szakmai befektetővel állapodtunk meg, aki folytatja majd ezt az innovációs tevékenységet, és támogatni tudja a T-Systems további növekedését". Hozzátette: "A Magyar Telekom célja változatlan: ügyfeleinknek mindig a legjobb minőségű, integrált szolgáltatásokat nyújtani a legjobb hálózaton. Továbbra is hatékony, agilis Telekomot építünk, mely erősíti piacvezető pozícióit, fejleszt és növekszik, így értéket teremtve részvényeseinek és az egész társadalomnak".