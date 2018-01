Bréking: mégis kivonulhat a Telenor Magyarországról!

Igazak voltak a hírek

Ki lehet a vevő?

Az eddig megjelent hírek alapján a legvalószínűbb, hogy egy olyan befektetőről van szó, amelynek még nincsenek érdekeltségei a régióban.

Miért vonulna ki a Telenor?

csoportszinten nem túl jelentős a négy ország, a Telenor csoport 176 millió előfizetéséból a négy országban csupán 9,6 millió van, ez a teljes előfizetői bázis 5,5 százaléka (Magyarországon 3,1, Bulgáriában 3,2, Szerbiában és Montenegróban pedig 3,3 millió előfizetője van a társaságnak). Az érintett négy ország a csoport bevételeinek 9, EBITDA-jának pedig csupán 8 százalékát adja.

mind a négy országban jelentősen csökkent az előfizetések száma az elmúlt években, a legfrissebb adatok szerint 2015 elejéhez képest Magyarországon 147 ezer, Bulgáriában 581 ezer, Szerbiában és Montenegróban pedig 229 ezer előfizetést veszített a Telenor.

Miért Magyarország is?

Emelkedik az árfolyam

A hét elején már írtunk arról, hogy a Telenor több országból is kivonulhat , a hírt akkor a norvég vállalat nem erősítette meg, most azonban hivatalos közleményben reagáltak.A Telenor ma délután tette közzé honlapján, hogy önkéntes és kötelezettség nélküli ajánlatot kapott kelet-közép-európai operációjára, amelyhez a Telenor magyar, bolgár, szerb és montenegrói cége tartozik. A Telenor szem előtt tartva a részvényesi értéket az idei első negyedév során megvizsgálja az ajánlatot, és dönt arról, elfogadja-e. Az értékelési folyamat nem érinti a Telenor működését, az ügyfeleket vagy az alkalmazottakat.A Mergermarket akvizíciós információszolgáltató úgy tudja, hogy a Telenor egy amerikai befektetési alappal tárgyalt arról, hogy eladja bolgár, szerbiai és montenegrói érdekeltségét, az eladási ár pedig 2 milliárd euró lehet. A Capital nevű bolgár üzleti lap egy másik forrástól megtudta, hogy a leendő vevőt már tavaly decemberben kiválasztották. Iparági szakértők szerint a vevő akár a KKR globális befektetési cég lehet, amelynek már több érdekeltsége is van a régióban, többek között övék egy szerb műholdas TV szolgáltató, egy másik forrás viszont azt állította, hogy a vevő egyelőre nem aktív a régióban, így egyelőre nem biztos, hogy a KKR lesz a befutó.Az eladás mögött egyrészt az lehet a logika, hogyA korábbi hírekben még csak a bolgár, a szerb és a montenegrói operáció esetleges eladásáról szóltak a hírek, aztán a hét elején dobták be Magyarországot is, amivel kapcsolatban akkor azt írtuk, hogy van logika a magyar operáció eladásában is, hiszen a Telenor már régóta egyben kezeli ezt a 4 országot, a norvég cég ugyanis létrehozott egy kelet-közép-európai klasztert, amelybe Bulgária, Magyarország, Szerbia és Montenegró tartozik, és amelynek a vezetője az az Alexandra Reich, aki 2016 októberétől a Telenor Magyarország vezérigazgatója. A négy ország Telenor cégei együttesen már nagyobb erőt képviselnek, a közel 3,1 milliós magyarországi Telenor előfizetői bázissal összesen 9,6 millió mobil előfizetésről beszélünk.A bejelentésnek egyelőre örülnek a befektetők, a Telenor árfolyama az elmúlt napok esése után ma közel 1 százalékot emelkedett.