Egyre közelebb a magyarországi Vodafone és UPC egyesülése

Tavaly májusban jelentették be, hogy közel 18,4 milliárd euróért eladja a magyar UPC-t is üzemeltető Liberty Global a német, a magyar, a román és a cseh tevékenységeit a Vodafone-nak, ennek keretében egyesülhetne Magyarországon a Vodafone és a UPC. A tranzakciót azonban egyelőre az Európai Bizottság vizsgálja, amely eredetileg idén június 3-ig hozta volna meg döntését, az új határidő azonban július 23, a tranzakció lezárására 2019 második félévében kerülhet sor. Reuters most az ügyet jól ismerőkre hivatkozva azt írja , hogy a Vodafone zöld utat kap majd a felvásárláshoz, vagyis megkapja a versenyhatósági jóváhagyást a Liberty Global eszközeinek megvásárlásához. Sem a Vodafone, sem az Európai Bizottság nem kommentálta az értesüléseket.A felvásárlással a Vodafone több piacon is olyan integrált szolgáltatóvá válhat, amely nem csak mobil- hanem vezetékes hálózaton keresztül is nyújt szolgáltatásokat. A Vodafone a tranzakcióval 54 millió otthon kábelszolgáltatásához kap hozzáférést. Ez az egyik legnagyobb tranzakció a Vodafone történetében, ennél nagyobb csak a spanyol kábelszolgáltató, az Ono felvásárlása volt.A tranzakció magyar szempontból azért érdekes, mert azzal a Vodafone Magyarország és a UPC Magyarország egyesülne, így a Magyar Telekom mellett egy újabb integrált, mobil és vezetékes lábbal is rendelkező szolgáltató jönne létre. Azonban nem ez az egyetlen változás a hazai távközlési piacon, a Telenort a cseh PPF vásárolta meg, a Digi pedig az Invitel eszközeit vásárolta meg és belépett a hazai mobilpiacra.