Ericsson-felmérés: túl bonyolultak a mostani mobilcsomagok

A svéd távközlési vállalat 5G-alapú fogyasztói jövő felé (Towards a 5G consumer future) címmel megjelentetett kutatása a fogyasztói véleményekből hatelemű feladatlistát mutat be, amelynek mentén az 5G technológia bevezetését a szolgáltatóknak biztosítaniuk kellene.Az Ericsson ismerteti: a jelenlegi adatcsomagoknál a fogyasztók fontosabbnak tartják a szélessávú adatátvitel gyorsaságát és a méltányosabb mobilszerződéseket. A szolgáltató és a szolgáltatási csomag kiválasztásánál egyre fontosabb szerepet kapnak az innovatív szolgáltatások.A kutatás szerint az 5G-szolgáltatások globálisan az okostelefon-felhasználók 76 százalékát érdeklik; 44 százalék pedig ténylegesen fizetni is hajlandó lenne az 5G-ért. A megkérdezettek több mint 50 százaléka tervezi, hogy az indulástól számított két éven belül használni fog 5G-alapú szolgáltatásokat. A fogyasztók is azt várják, hogy a technológia elindulását követő 3-4 éven belül az 5G-alapú szolgáltatások jelentik majd a mobil szélessávú technológiák fő irányzatát.Több mint harmaduk szerint az 5G új képességeket is kínál majd, így hosszabb akkumulátorhasználati időt vagy az IoT eszközök csatlakoztathatóságát. A fogyasztók arra számítanak, hogy a felhasznált gigabájtokon alapuló elszámolás korszaka lejár, ehelyett minden 5G szolgáltatásért vagy csatlakoztatott eszközért kell majd egyedi díjakat fizetni - közölte az Ericsson.A felhasználók érthetőbb szolgáltatói csomagokat szeretnének, mert tíz okostelefon-felhasználóból hat túlságosan összetettnek tartja a mobil-adatátviteli szolgáltatáscsomagokat, ráadásul jelentős eltérés van a felhasználók által megvásárolt és ténylegesen fel is használt szolgáltatásmennyiségek között. Tíz okostelefon-felhasználóból mindössze három elégedett a szolgáltatáscsomagok online bemutatásával. A digitális távközlés élménye ma túl bonyolult és túl sok erőfeszítést igényel - derül ki a kutatásból.A fogyasztók szerint az 5G-alapú jövő felé haladva a szolgáltatóknak el kellene kerülniük a minden alapot nélkülöző marketingszlogeneket. Ehelyett a tényleges hálózati élményre kellene törekedniük. A jelentés szerint a fogyasztóknak mindössze 4 százaléka hiszi el a szolgáltatók által a saját hirdetésekben közölt információkat és a hálózati teljesítményre vonatkozó saját statisztikáikat.A jelentés az Ericsson ConsumerLab csaknem húszéves, globális kutatási tevékenységének eredményein, illetve 14 ezer 15 és 65 év közötti okostelefon-felhasználó körében végzett online felmérés eredményein alapszik. A felmérés 800 millió fogyasztó véleményét reprezentálja világszerte.