Hogy fogunk mobilozni idén a Balatonnál? Például a Soundon?

Extrém időszak a nyár a Balatonon

Kiemelt esemény a Balaton Sound

Több lehetőség is van a kapacitás bővítésére

A bázisállomásokon az antennákon kívül található egy okosbox, abban pedig többek között egy alapsávi kártya, amelynek van korlátja, amikor az egyidejű felhasználószámban elérnek egy limitet, akkor a kártyát egy modernebbre cserélik vagy több kártyát használnak, ezzel is bővíthető a kapacitás.

Arra is van lehetőség, hogy a bázisállomásra plusz frekvenciasávokat hozzanak be. 4G-bázisállomásnál 800 MHz az alapfrekvencia, hiszen ez biztosítja a legnagyobb lefedettséget, erre építhet a szolgáltató egy 1800 MHz-es illetve egy 2600 MHz-es layert a kapacitás bővítéséért.

A kapacitásban az antennatechnológiának is van szerepe, kétutas vételről négyutas vételre való átállással a kapacitás duplázódása érhető el.

A bázisállomás átviteltechnikai kapacitása is bővíthető.

a balatoni csúcsszezonban például jellemzően 2-3 hónapig kerülnek kihelyezésre, és a hagyományos tornyoknál könnyebb szerkezettel épülnek, a szezon után pedig áthelyezhetők olyan területekre, ahol nagyobb szükség van a kapacitás bővítésére,

de a hálózatsűrítés mobil eszközzel is megoldható, amelyekkel jellemzően néhány napra, például fesztiválokra települnek ki a szolgáltatók. Ebben az esetben, mivel az állomások közel esnek egymáshoz, nem lehet magas antennákat építeni, ezért mikrocellás hálózatot hoznak létre.

Nincs még egy olyan szezon, mint a nyár, és olyan magyarországi régió, mint a Balaton, amikor és ahol hónapokra az éves átlagot jóval meghaladó lenne a mobilforgalom. A nyári szezonban átlagban 5-7-szeresére, a legnépszerűbb helyeken pedig akár több mint a 10-szeresére növekszik a balatoni régióban mobilozók száma. Ilyenkor a teljes országos mobilforgalom több mint 10 százaléka ebben a térségben keletkezik. Az adatforgalmi szezonalitás szempontjából kiemelkedő települések közül Csopakon például 15-ször annyi adat megy át a Telenor Hipernet hálózatán a nyári szezon egy napján, mint egy februári hétköznapon. Magyarország egyetlen térségében sem mérhető ilyen mértékű forgalomnövekedés; a három hónap alatt a balatoni régió a teljes országos forgalom több mint 10 százalékát generálja. A Telenor ügyfelei egy átlagos napon a balatoni településeken közel 20 terabájt adatot forgalmaznak, és százezres nagyságrendű SMS-t küldenek és fogadnak. Az elmúlt években egyre jellemzőbb volt, hogy napközben, jellemzően a strandon töltött idő alatt is megemelkedik a mobil adatforgalom, de a csúcsidőszak továbbra is jellemzően az esti órákra esik.A Balaton Sound az az esemény, amire az év során a legnagyobb kitelepüléssel készül a Telenor, mivel ezen a helyszínen relatíve kis helyen egyszerre jellemzően több tízezer felhasználó tartózkodik. A Telenor a fesztivál területén összesen hét helyen állít mobil állomást, amelyeken csak a legmodernebb technológiákat indítják el, 3G és 4G+ szolgáltatást nyújtanak, 1800 és 2600 MHz-en üzemelnek az állomások, amelyekbe a maximális kapacitást építik be. A rendszer telepítésében 10-15 kolléga vesz részt, a mobilegységek kihelyezésére 2 nap áll rendelkezésre, azért nem több, mert a területhasználat csak rövid ideig biztosított, másrészt az antennák többek között keverőpultokra kerülnek, így az állomásokat csak akkor lehet kiépíteni, amikor a koncertekhez szükséges infrastruktúra már elkészült. A Telenor csapata vándorcirkuszként jár egyik fesztiválról a másikra, a Volt fesztivál kitelepített eszközeit leszerelik Sopronban és már szállítják is át Zamárdiba a Soundra. Az eszközök telepítése a fesztiválokon 1-2 napig, a lebontásuk jellemzően kevesebb ideig, 1 napig tart. A fesztiválozók a kitelepített eszközökből elsősorban a szolgáltató kisbuszait láthatja, 10-20 méteres oszlopokkal és antennákkal a tetejükön, de vannak antennák a keverőpultokon és más oszlopokon is, azokon 8-10 méteres magasságban helyezik el az antennákat. A kitelepített eszközök egy időben akár több tízezer embert, vagyis egy nagyobb város lakosságának megfelelő felhasználót képesek kiszolgálni, de itt azért más a felhasználói kör, és az átlagos felhasználási volumen mint egy átlagos magyarországi nagyvárosban, a mobilforgalom a reggeli órákban alacsony, kiugró értékek pedig az esti koncertek idején jellemzőek. Az elmúlt években jellemzően évről-évre nő a mobilforgalom a Soundon, amire a szolgáltatók is reagálnak, a Telenor is egyre nagyobb kapacitást telepít ki.Abban az esetben, ha akár tartósan, vagy akár csak ideiglenesen nagyobb hálózati kapacitásra van szükség, a szolgáltatóknak újabb állandó bázisállomások kihelyezésén túl több beavatkozási lehetőség is rendelkezésükre áll:Ha a meglévő hálózati infrastruktúra kapacitása a fenti kapacitásbővítési lehetőségek ellenére sem elegendő, akkor sűrítő állomást kell építeni már meglévő bázisállomások közé, amely addicionális lefedettséget és kapacitást biztosít. Ezek a bázisállomások ideiglenesen,Az ideiglenes, néhány hónapra kihelyezett, könnyű szerkezetes, 18 méter magas tornyokra kihelyezett bázisállomásból a Telenor idén a Balatonnál 6 darabot használ, ezeket a szezon végén leszerelik, és más helyszínekre telepíthetik át.

Muszáj fejleszteni

Mivel az ügyfelek évről-évre egyre nagyobb mobilforgalmat generálnak a Balatonnál, ezért a szolgáltatóknak folyamatosan kell bővíteniük a hálózatuk kapacitását. A Telenor az elmúlt évben 13 új bázisállomást telepített a Balaton vonzáskörzetében, és több mint 50 cella esetében frekvenciasávok összefogásával 4G-ről 4G+ technológiára bővítve kínálja mobilinternet- és 4G-hangszolgáltatását. A frekvenciasáv-összefogással felkészített településeken a szezon előtti időszakban akár 500+ Mbps sebesség is mérhető egy átlagos lakossági Hipernet hozzáféréssel. Ezt egyébként a Balaton déli partján, Fonyód Bélatelepen ki is próbáltuk, és annak ellenére sikerült másodpercenként 400 megabit feletti sebességet mérni, hogy a bázisállomástól relatíve messze, egy bozótos takarásában álltunk. Ilyen sebesség eléréséhez egyébként szükség van a legújabb mobilokra is, a régebbi készülékek még nem tudják kihasználni a modern hálózatok nyújtotta lehetőségeket, másrészt az sem mindegy, hogy egy időben hányan csatlakoznak ugyanarra a bázisállomásra, a cellánkénti kapacitás ugyanis megoszlik.

Csak hogy a 400+ Mbps sebességet perspektívába helyezzük: HD minőségű filmek streameléséhez másodpercenként 4-5, normál Youtube videók megnézéséhez jellemzően másodpercenként 1 megabit adatletöltési sebességre van szükség, vagyis egy-egy modern balatoni bázisállomás egy időben több száz olyan felhasználót is ki tud szolgálni, aki nem csak böngészésre, hanem például videónézésre is használja a mobilját.A Telenor az előbb említett fejlesztéseken túl további 45 állomáson a vezérlőmodulok legmodernebb, leggyorsabb modellre való frissítésével bővítette a kapacitásokat. A bővítést a legnagyobb mértékben Csopak, Fonyód, Balatonlelle, Balatonboglár, Balatonvilágos és Vonyarcvashegy, illetve Siófok, Balatonszemes, és Balatonfenyves környékén tapasztalhatják az ügyfelek. A nyári szezonban azonban nem csak a Balaton környékén, de az oda vezető utakon, például az M7-es autópályán és a 7-es főúton is jelentősen nő a mobilhálózati forgalom, emiatt ezek vonzáskörzetében, Martonvásár, Velence, Székesfehérvár és Polgárdi térségében is bővítéseket hajtott végre a Telenor, megduplázta a sávszélességet, és két új állomást is üzembe helyezett.A Telenor az állandó állomásokon végrehajtott fejlesztéseken túl időszakosan alkalmazott új bővítéssel tavalyhoz képest idén 90 százalékkal magasabb kapacitásszintet érhet el, idén csak a balatoni hálózatfejlesztésre közel félmilliárd forintot fordít a szolgáltató.A hálózatfejlesztés egyébként nem könnyű a Balatonnál, főként a domborzati viszonyok, a természetvédelmi területek, a védett épületek és a toronyépítést szigorú feltételekhez kötő Balaton-törvény szabályai miatt, ráadásul a nyári forgalmat kiszolgáló hatalmas kapacitás az év többi időszakában kihasználatlan marad, ami üzemeltetés-gazdaságossági szempontból jelent kihívást. Egy-egy új bázisállomás engedélyeztetése egyébként akár évekig is eltarthat, ha most a Balaton környékén valamelyik szolgáltató kinéz egy területet, ahol szívesen felállítana egy antennát, azt jó eséllyel csak 2-3 év múlva kötheti be hálózatába.