Informatikai csúcsvezető az Est Media igazgatóságában

Egy nagyon izgalmas szakmai feladatot vállaltam el, ami az eddigi szakmai tapasztalatommal egybevág. Azt gondolom, hogy meg tudok felelni az elvárásoknak.Nem csak Balázs Csabával egyeztettem, a szakmai feladattal, az abban rejlő kihívással győztek meg a csatlakozásról.Andy Vajna halála után kerültem kapcsolatba az Est Mediával.Az új befektetővel kapcsolatban pontosabb információkkal ezen a ponton nem szolgálhatok, engem a szakmai kihívás mozgatott meg.Folyamatban van egy tranzakció, aminek a sikeres lebonyolításához iparági tapasztalatra van szükség, én ezen a területen vállaltam szerepet.Határozatlan időre szól a megbízásom, én azt vállaltam, hogy elvégzem a szakmai feladatot, és egészen addig leszek a társaság igazgatóságának tagja, amíg én és a részvényesek is úgy értékelik, hogy hasznára vagyok a társaságnak - ez adott esetben túl is mutathat a tranzakció időtávján.Van, természetesen, de már most is van egy szakmai csapat a társaság körül, olyan szakemberekkel fogok együtt dolgozni, akik hozzájárulnak a tranzakció sikeres lebonyolításához, és az Est Media növekedési pályára állításához.Az ilyen tranzakciók természetéből adódik, hogy nagyon óvatosan bocsátkozik az ember becslésbe a zárást illetően, de azt gondolom, hogy minden érintettnek, így az igazgatóságnak és a részvényeseknek is az az érdeke, hogy minél előbb lezáruljon az ügylet. Nem csak a tranzakció zárását, de általában a tranzakció sorsával kapcsolatban sem lehet semmi pontosat mondani.Nem befektető keresése, puhatolódzó tárgyalások lefolytatása az elsődleges feladatom, nem ezzel lettem megbízva, hanem hogy egy konkrét tranzakciós folyamatot támogassak a szakértelmemmel.Jelenleg csekély számú Est Media-részvénnyel rendelkezem.Az ezzel kapcsolatban hivatalos nyilatkozatot kell tennem, és természetesen ezt meg is fogom tenni a törvényi előírásoknak megfelelően.