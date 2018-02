Kezdik bedobni a törölközőt a Telekom-részvényesek

Az elmúlt közel egy évben a Magyar Telekom árfolyama gyakorlatilag tetszhalott állapotban volt, a grafikonon csak oldalazás látszik, a volatilitás alacsony, a forgalom is gyér. Az elmúlt hónapokban lassú lecsorgás volt jellemző, az elmúlt néhány napban azonban elkezdett meredekebben esni az árfolyam, és egyre közelebb került a lokális mélypontokhoz.

Az elmúlt hónapok hírei alapján a magyar távközlési piac alapos átalakulás előtt áll, az agresszív árazásáról ismert Digi akár már idén nyáron mobilszolgáltatást indíthat, a Telenor hamarosan új vevőhöz kerülhet, akár állami mobilcég is indulhat, a UPC és a Digi masszív vezetékes hálózatépítésben van, ráadásul a Vodafone is saját hálózatot épít, ez mind abba az irányba hat, hogy a következő években csökkenjenek a hazai távközlési szolgáltatások árai.

Jövőre frenkvenciatender lesz, a lejáró frekvenciák meghosszabbítása, és a 700 MHz-es frekvenciaállomány értékesítése is megtörténik, ezzel kapcsolatban pedig sok a bizonytalanság, nem csak az árazásban, hanem azt sem lehet tudni, hány szereplő szeretne majd frekvenciákat szerezni.

A Roam Like at Home szabályozás miatt a Telekomnak folyamatosan veszteségei keletkeznek, és bár ezek csoportszinten mérsékelten hatnak (részben amiatt, mert a visitor bevételek a vártnál magasabban alakulnak), az adatforgalom bővülésével akár egyre nagyobb veszteségeket okozhatnak.

A Telekom vezetése a bizonytalanságok miatt, abszolút indokolhatóan nem emelt osztalékot, elképzelhető, hogy azok is elkezdték zárni pozícióikat, akik arra számítottak, hogy a 25 forintnál magasabb lesz a részvényenkénti osztalék.

A mai eséssel közel került az árfolyam a 456 forintos lokális mélyponthoz, amit két hete, január elején és tavaly május végén is elért, ha az a szint elesik, akkor a tavaly május közepi 453 forintos mélypontok elérése következhet, és ha az a szint is elesik, akkor 2016 október óta nem látott szintre eshet a Telekom.Miért nem a befektetők kedvence a cég? Annak ellenére, hogy a vállalat számai jelenleg kifejezetten jók, több tényező is nyomás alatt tartja az árfolyamot: