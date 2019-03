Kizsigereli a Deutsche Telekom a kisrészvényeseket

Nemcsak a telekom cégek érezhetik magukat felesleges harmadiknak bizonyos szituációkban - ahogy arról nemrég a Jóbarátok egy klasszikus jelenetét felelevenítve írtunk -, a hármas szexben mellőzött Ross-hoz képest is szörnyű helyzetben vannak a telekommunikációs cégek részvényesei.A Magyar Telekom nemrég tette közzé tavalyi eredményeit: a társaság nyereségessége az elmúlt 3-5 éves távon számottevően javult, a társaság szabad készpénztermelő képessége 40-50 forintos szintről 70 forint közelébe emelkedett részvényenként.De úgy fest, hogy eztA tervek szerint ugyanis a társaság 25 forintról 27 forintra tervezi emelni az osztalékfizetést jövőre. Mielőtt még elvesznénk a számmisztikában, részvényenként 70 forintból 25 vagy akár 30-at kifizetni, ugyanúgy rettentő kevés.A társaság 2005-2013 között jellemzően a szabad készpénztermelő képességének a 70 százalékát fizette ki. Ehhez képest a mostani osztalékjavaslat a korábbi gyakorlatból következő összeg felét is alig haladja meg. Persze lehet, hogy a korábbi kifizetési hányad a megdrágult frekvenciavásárlások miatt túlságosan magas volt, de a mostani szint viszont nagyon alacsony.Az okok egyértelműek. A Deutsche Telekom konszolidálja a magyar leányvállalatát, így minden pénz, amit a kisebbségi tulajdonosoknak fizet, pénzkiáramlást jelent a csoportból. Ráadásul, ha a Magyar Telekom kevesebb osztalékot fizet, akkor cserébe törleszthet hitelt - amit az anyavállalat nyújtott, így a németek azt a pénzt egy az egyben megkapják, azon senkivel sem kell osztozkodniuk.Tény, hogy ezért cserébe finanszírozzák a céget, de a tőkeáttétel csökkentése egy ponton túl már egyértelműen értéket rombol. Másképpen fogalmazva: normális és értékteremtő gyakorlat egy ekkora eszközparkot fenntartó céget valamekkora részben hitelből finanszírozni. A DT-nek persze, mivel csoportszinten gondolkodik, nem gond, ha a magyar leányvállalat a következő 5-6 évben visszafizeti az összes hitelét, és a DT ebből a pénzből majd mondjuk, például Amerikában terjeszkedik. A csoport tőkeáttétele nem változik, viszont a magyar kisebbségi részvényesek rosszul járnak.A mostani felállás fantasztikus a Deutsche Telekomnak, a fenti logika mentén gyakorlatilag tökéletesen sikerült a kisebbségek javára extrém jól járnia. Nem szabad megfeledkezni a szektort adók és frekvencia díjak formájában megkopasztó magyar államról sem. Ha az elmúlt öt évet nézzük, és csak a frekvenciadíjakkal számolunk, akkor a társaság által megtermelt készpénz a következőképpen oszlott meg a szereplők között.Forintosítva a fentieket:A DT hatvanszázalékos tulajdonosként elvitte a cash-flow 62%-át, a drága frekvenciákért pedig a kisebbségi részvényesek fizettek, elsősorban kevesebb osztalék formájában. Ha figyelembe vesszük a telekom szektor különadóját, akkor igazán nagyot az állam kaszált az elmúlt öt évben:Látható, hogy a különadókkal is kalkulálva az állam járt a legjobban: öt év alatt 192 milliárd forintot gombolt le a Magyar Telekomról, úgy, hogy a társasági nyereségadóval, közműadóval és az iparűzési adóval nem is számoltunk. A kisebbségi részvényeseknek a megtermelt javak 7%-a jutott csupán.Tény ugyanakkor, hogy 2014-2015 nagyon nehéz időszak volt a cég életében. Ezekben az években osztalékot nem is fizettek. A frekvenciavásárlások miatt a Magyar Telekom rendesen eladósodott, így azt gondolom, hogy a hitel-visszafizetések egy része a DT felé jogos volt.Azóta viszont, azaz nagyjából az elmúlt három évben az eladósodottság mértéke a normális szintre csökkent. Ebben szerepet játszott a montenegrói operáció és a budapesti ingatlanok eladása is. Az eladásokból származó bevételek mind az anyavállalathoz vándoroltak, így a társaság eladósodottsága a korábban kommunikált minimumszint alá csökkent.Ha csak az elmúlt három évet vesszük számításba, és kihagyjuk az államot az összehasonlításból - tehát pusztán azt nézzük meg, hogyan oszlott meg a társaság készpénztermelő képessége a tulajdonosok között - akkor a következő látszik.Az elmúlt 3 évben a helyzet finoman szólva nem javult sokat. A német anyavállalat hazavitt 177 milliárd forintot. Ezzel szemben a kisebbségeknek 27 milliárd jutott. Lényeg, hogyÉs az anyavállalat a jövőben is hasonló módon tervez eljárni, legalábbis a jövő évi osztalékjavaslat mindenképpen erre utal, pedig különösebb indok nincs arra, hogy az eladósodottságot a mostani szintekről tovább csökkentsék. Az 5G-s frekvenciaaukciók persze ismét megterhelik majd a mérleget, de a társaság által felvázolt hároméves stratégiai terv az eredmények további jelentős javulását vetíti előre. Ennek fényében pedig még inkább nehezen érthető a mostani osztalékjavaslat.Az osztalékjavaslattal kapcsolatos második számú probléma, hogy időközbenÍgy ma semmilyen transzparens, előrelátható tervvel nem rendelkezik a Telekom arra vonatkozóan, hogy mégis milyen módon részesülhetnek a tulajdonosok a szemmel láthatóan javuló eredményekből.Ez egy klasszikus "corporate governance" probléma. Profánabb megfogalmazásban a többségi tulajdonos etikátlan viselkedése a kisebbségi tulajdonosokkal szemben. A DT-től nem idegen ez a viselkedés: Horvátországban az ottani DT-leány kisebbségi részvényesei azért perelték be a céget, mert a konkrétan már nem adósság-, hanem készpénztöbblettel rendelkező horvát leánynak nem engedtek érdemi osztalékot fizetni.sikert jelentett a kisebbségi részvényesek számára. A Hravatski Telekomnál 66 százalékkal nőtt az osztalék-kifizetés a tavalyi év után. A görög DT-leány OTE pedig 30 százalékkal emelte a tavalyi év után kifizetett osztalékot és részvény-visszavásárlási programot is bejelentett.Ezzel szemben a Magyar Telekom egyáltalán nem emelte az osztalék-kifizetést a tavalyi év után a vártnál jobb eredmények és a budapesti ingatlanokból befolyt milliárdok ellenére sem. A jövő évi emelés pedig meglehetősen szerény. A társaság nagyjából kétmilliárd forintnyi extra osztalékemelést ígér, miközben közel 20 milliárdos javulás volt a készpénztermelő-képességben az elmúlt 2-3 évben. Ez alapján úgy fest marad a múltbeli minta és a német tulajdonos a cég cash flowjának a 85-90 százalékára tart igényt a jövőben is. Ilyen körülmények között a kisebbségi részvényeseknek csak a "szenvedő harmadik" státusz jut, avagy rájuk ebben a buliban igazi szükség nincs.