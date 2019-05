Ma végre elindul a Digi mobilszolgáltatása

A kínált szolgáltatás

Már most is meghatározó szolgáltató a Digi

A hálózat elindításától a Digi év végéig elérhető kedvezményes ajánlatot nyújt lakossági ügyfeleinek. Az ajánlat a legalább egy vezetékes vagy műholdas szolgáltatást igénybe vevő Digi/Invitel ügyfelek számára érhető el. A kedvezményes ajánlat hűségidő vállalása nélkül vehető igénybe, így az ügyfelek szabadon dönthetnek az előfizetés időtartamáról. A kedvezményes ajánlat havidíjat nem tartalmaz, az ügyfelek csak a felhasznált szolgáltatásokért fizetnek, nagyon kedvező áron.A Digi folyamatosan fejleszti mobilhálózatát és több ütemben bővíti annak lefedettségét. "Eltökéltek vagyunk, hogy további beruházásokat eszközöljünk, teszteljünk, továbbra is együtt dolgozzunk az ügyfeleinkkel, és folyamatosan bővítsük lefedettségünket azokra a területekre fektetve a hangsúlyt, melyek a legfontosabbak a mi mobil szolgáltatásunkat választó ügyfelek számára" - nyilatkozta Dragos Spãtaru, a Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. ügyvezetője és az Invitel Zrt. vezérigazgatója. Annak ellenére, hogy a kültéri lefedettség sok településen, valamint fontosabb autópályákon és közutakon már elérhető, kezdetben csak azokon a településeken lesz kereskedelmileg is hozzáférhető a szolgáltatás, ahol a beltéri lefedettség is előrehaladott állapotban van. A szolgáltatás lefedettségét a DIGI folyamatosan bővíti. A cég a digi.hu/lefedettseg honlapon található lefedettségi térképet, valamint azon települések listáját, ahol a szolgáltatás kereskedelmileg elérhető, folyamatosan frissíti.A mobiltelefon szolgáltatáson felül a DIGI az ügyfelek számára elérhetővé tesz egy, a megbízható és ismert márkák portfólióiból választott készüléklistát is, mely készülékeket a legtöbb Digi üzletben ki is lehet próbálni. A társaság már a mobiltelefon szolgáltatás indulásának pillanatától elérhetővé teszi sajátmárkás telefonkészülékeit, a DIGI C1, DIGI R1 és DIGI K1 típusokat.Használt technológiaA Digi hálózata magában foglalja a mobil telekommunikáció legutóbbi kiforrott fejlesztéseit, 4G technológiát kínálva az újabb generációs telefonok számára. Ugyanakkor a hálózat a 2G szabványt is használja, hogy a hangszolgáltatások esetében biztosítsa a kompatibilitást a korábbi, már használatban lévő telefonokkal. A Digi 5G szolgáltatásokat is fejleszteni kíván, hogy előmozdítsa a gyors fejlődést a mobilkommunikáció jövője felé.A Digi már a szolgáltatás magyarországi indulásának pillanatában térítésmentesen bevezet két 4G funkcionalitást, melyek a hangszolgáltatás kiemelkedő minőségét hivatottak biztosítani. Ezek minden kompatibilis telefonkészülékkel rendelkező ügyfél számára elérhetőek lesznek: VoLTE (4G/LTE alapú hangátvitel) és VoWIFI (WiFi alapú hangátvitel). Ezek a funkcionalitások szinte azonnali híváskapcsolást és kiemelkedő hangminőséget biztosítanak, illetve a hangszolgáltatások lefedettségét kiterjesztik azokra a területekre is, ahol az előfizető WiFi kapcsolattal rendelkezik . A VoWifi egy plusz minőséget hoz azon ügyfeleknek, akik a DIGI optikai hálózatán biztosított internet szolgáltatásokat veszik igénybe, de elérhető minden más, nem korlátozott WiFi hálózatban is.A Digi már a mobilpiaci belépése előtt is meghatározó távközlési szolgáltató Magyarországon, főleg az Invitel lakossági üzletágának megvásárlása óta. A vállalat 2017 augusztus végén jelentette be a GVH-nak, hogy meg kívánja vásárolni az Invitelt, a GVH tavaly májusában járult hozzá a tranzakcióhoz, a fúzió pedig mostanra lezajlott. Az Invitel lakossági üzletágának megvásárlásával a Digi a Magyar Telekomot megelőzve átvette az első helyet a vezetékes televíziós piacon, a vezetékes internet- és telefon szegmensben a második helyre lépett előre.

A cég jóval nagyobb most, mint az Invitel-tranzakció előtt, ezt jól mutatják az idei első negyedéves előfizetői és bevétel-számok is. Nagyrészt az Invitel felvásárlásának köszönhetően az idei első negyedévben nagyot nőtt a Digi, a vezetékes telefon előfizetések száma az egy évvel korábbihoz képest 78 százalékkal 689 ezerre, a kábeltévé előfizetések száma 37 százalékkal 692 ezerre, a vezetékes internetszolgáltatásban az előfizetések száma 58 százalékkal 753 ezerre nőtt, de nem csak a felvásárlás segített, a kábeltévé előfizetéseknél 4,4, a vezetékes internet előfizetéseknél 9,2, a vezetékes telefon előfizetéseknél 5,7 százalékos volt az organikus növekedés. Az ügyfélszám megugrásával a bevételek is jelentősen nőttek, az év első három hónapjában a Digi Magyarországon az egy évvel korábbihoz képest 47,5 százalékkal magasabb, 55 millió euró (~17,5 milliárd forint) árbevételt ért el (a bevételek növekedését egyébként a cég az Invitel tavaly májusi felvásárlásán túl az internetszolgáltatási díjak emelkedésével, és az optikai hálózat kiépítésével magyarázza). Az első negyedévben a Digi Csoport bevételeinek már a 20 százalékát a magyar operáció adta.