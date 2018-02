Már most a legrosszabbra készül a Telekom?

Miért?

Már az első 9 hónap számai alapján lehetett látni, hogy a Telekom menedzsmentjének korábbi egész éves várakozása igencsak konzervatív, de csak nem akartak változtatni rajta, így végül a célkitűzéseket sikerült felülteljesíteni. Az összes bevétel az 580 milliárd forint körüli célhoz képest 611 milliárd forint lett, de az árbevétel és a szabad cash flow is meghaladta a menedzsment célkitűzését.2018-ra közel 600 milliárd forintos bevételt vár a cég vezetése, ami közel 2 százalékkal lenne alacsonyabb, mint 2017-ben, a visszaesést egyrészt az okozhatja, hogy a vállalat kilép az energia üzletágból és a Telekom arra számít, hogy a készülékértékesítési bevételek is csökkenhetnek, a 600 milliárd forint azonban még így is magasabb, mint amire a legfrissebb becslések alapján az elemzők számítanak. A bevételek csökkenése azonban nem hoz érdemi profitcsökkenést, sőt, a hatékonyságjavító intézkedéseknek köszönhetően az EBITDA még nőhet is. A beruházások mérsékelten, 90 milliárd forintra emelkedhetnek, részben a vezetékes hálózat fejlesztése miatt. A szabad cash flow 60 milliárd forintra nőhet, részben amiatt, hogy a Telekom új székházba költözik, és emiatt ingatlanokat ad el, ebből pedig bevétele származik.

És akkor itt elérkeztünk a befektetőket leginkább érdeklő dologhoz, hogy mennyi is lesz a Telekom osztaléka. Annak ellenére, hogy a Telekomnak kifejezetten jól megy, a cégvezetés nem emelte meg az osztalékvárakozását, ugyanúgy 25 forintot fizetne részvényenként a 2018-as, mint a 2017-es eredmény után. Pedig a Telekom ontja magából a pénzt, 2016-ban 57, tavaly 58 milliárd forint volt a szabad cash flow, 2018-ra pedig közel 60 milliárddal számol a menedzsment, ami alapján már évek óta simán ki tudna fizetni 50 forintnál is magasabb osztalékot. Igaz, vannak extra tételek, de ha azokat kiszűrjük, akkor is jóval több mint 25 forint kifizetésére is lenne lehetőség. De nem ez a prioritás, hanem például az adósságállomány leépítése, ebben jól is áll a Telekom, a nettó eladósodottsági ráta a menedzsment 30-40 százalékos célsávjának közepére, 5 éves mélypontra, 34,8 százalékra csökkent tavaly év végére.

a Digi várható belépése a mobil piacra,

az EU roaming díjak további csökkentése,

a feltöltőkártyák kötelező regisztrációja,

a feltöltőkártyás, az üzleti mobil szegmensben és a vezetékes piacon erős verseny,

Igaz, hogy az elmúlt negyedévekben nagyot csökkent az eladósodottság, de az tovább csökkenthető, vaalmivel több mint 40 milliárd forinttal akár a 30-40 százalékos célsáv alja is elérhető, így kényelmesebben tudna nekiindulni a Telekom a konjunktúraciklus lefelé tartó szakaszának.

A folyamatosan zajló mobil- és vezetékes hálózatfejlesztésre és a következő frekvenciavásárlásokra is felkészülhet a cég.

Elképzelhető, hogy a menedzsment tényleg tovább erősödő versenyre készül, akár a Telenor eladása kapcsán, akár az állami mobilcég esetleges elindulása vagy a Digi piacra lépése miatt.

Sokan azt mondják, hogy egyszerűen a Deutsche Telekom nem hagyja, hogy több osztalékot fizessen a magyar leánycég, miért hagynák, hogy cash áramoljon ki a kisbefektetőkhöz, amikor az kvázi a németeké?

És hát lássuk be, a 25 forintos osztalék alapján adódó 5,4 százalékos osztalékhozam alapján nem, hogy nem lóg ki lefelé a Magyar Telekom az európai távközlési papírok közül, de ezzel az osztalékhozammal még az élmezőnybe is tartozik. Szóval, minek emelni, ha így is jók vagyunk?

Szóval az eladósodottságot kordában tartják, de vannak itt más kockázatok is. 2016 végén a menedzsment hosszan sorolta, milyen veszélyeket lát, ami miatt a tavalyi eredmény után is csak 25 forint osztalékot fizetne, például aaggasztották a menedzsmentet.Ezzel szemben most nincs semmilyen indoklás az osztalék szinten tartása mellett, a Digi (vagy a UPC) neve nem is szerepel a gyorsjelentésben, az EU roamingdíjak csökkenése miatt nem panaszkodik a Telekom (csökkenő roamingbevételekről és emelkedő roamingköltségekről azért írnak), a feltöltőkártyák regisztrációján nagyobb megrázkódtatás nélkül túl vagyunk, az egy előfizetőre jutó árbevétel-számok alapján pedig egyelőre a verseny sem tűnik öldöklőnek a magyarországi távközlésben (a hazai mobil szegmensben az egy előfizetőre jutó havi árbevétel az elmúlt 3 évben soha nem volt olyan magas, mint tavaly év végén, az új előfizetők megszerzési költsége folyamatosan csökken stb.).Szóval mi az, ami miatt nem emel osztalékot a Telekom, mire "tartalékol"? A kérdésre több válasz is adható (majd megkérdezzük a menedzsmentet, melyik releváns):

Jobb lett a vártnál

És akkor néhány szó a múltról. A fontosabb eredménysorokon magasabb számokat szállított a Telekom, mint amire az elemzők számítottak, az összes bevétel például 6,4 milliárd forinttal magasabb lett a vártnál, elképzelhető, hogy megint a Rendszerintegráció/IT-bevételek alakulása tréfálta meg az elemzőket, az EU források Magyarországra érkezése ugyanis újra felgyorsult, ezekből az egyébként alacsony marzsú projektekből profitált a Telekom.

A negyedévben az összes bevétel 6,3 százalékkal 161,4 milliárd forintra, az EBITDA 1,2 százalékkal 42,3 milliárd forintra emelkedett, az adózott eredmény viszont 75 százalékkal 5,2 milliárd forintra esett, a csökkenést viszont bázishatás okozta, 2016 negyedik negyedévben ugyanis közel 20 milliárd forintos extra hatás növelte a profitot.

R.I.P. energia szolgáltatás

Az év egészében a Telekom összes bevétele 6,4 százalékkal 610,9 milliárd forintra nőtt, az EBITDA 1 százalékkal 185,7 milliárd forintra csökkent, a vállalat adózott eredménye 13 százalékkal 49,8 milliárd forintra esett vissza.A Magyar Telekom 2010 második félévében indított energia kiskereskedelmi üzletágat, egykor ez volt a bevételnövekedés motorja, a Telekom vezetése nagy reményeket fűzött hozzá, nem csak a bevételek növelése, hanem az ügyfélmegtartásban, a lemorzsolódás csökkentésében betöltött szerepe miatt is. Az energia szolgáltatást azonban 2017. november 1-től megszűntette a Telekom, az abból származó bevételek teljesen kikoptak a vállalat eredménykimutatásából.