Megint lehet nagyot álmodni a Telekomnál

Lényeg: az osztalék

egyrészt, ha teljesül is minden feltétel a magasabb osztalék kifizetéséhez, akkor sem kell érezhetően nagy mennyiségű casht kiengedni, a mostani eladósodottság mellett a 2 milliárd forint plusz simán belefér

másrészt fenntartja a piaci szereplők izgalmát, újra lehet álmodni egyre magasabb osztalékról a Magyar Telekomnál (és lehet gyártani az összeesküvés elméleteket, hogy az emelkedő osztalékvárakozások hátán vélhetően felfelé kapaszkodó árfolyam mellett ha valaki mégis megvenné a Magyar Telekomot, akkor annak egyre több pénzt kelljen érte adni).

Persze nyilván az is fontos, hogy hogy teljesített tavaly a Telekom, és az is, mire számít idén a menedzsment, de kezdjük a lényeggel:A megemelt osztalékvárakozással egyébként két legyet is üthet a cég vezetése:Az indoklás meglehetősen szűkszavú: a jelenlegi és a várható működési és szabályozási környezetre hivatkozva vár magasabb osztalékot a menedzsment, és azt is írják, hogy bizonyos előfeltételek teljesülésére is szükség van, de hogy pontosan mik ezek, az nincs benne a gyorsjelentésben.Szóval a miérttel kapcsolatban egyelőre sötétben tapogatózunk, nem tudjuk, hogy a célsáv aljára süllyedt adósságráta, vagy a Digi folyamatosan csúszó piacra lépése miatt emelt osztalékvárakozásán a menedzsment, vagy a DT-központból kapott bátorítást a felsővezetés, esetleg az új vezér, Rékasi Tibor más szemlélettel közelít az osztalékhoz, mint az előző, Christopher Mattheisen, nem tudjuk. Szívesen rákérdeznénk a szokásos másnapi sajtótájékoztatón a miértekre, de (vélhetően a csütörtök délutáni befektetői prezentáció miatt) erre most csak pénteken reggel lesz lehetőségünk.A 2019-es eredmény után kifizethető 27 forintos osztalék egyébként olyan szempontból meglepetés, hogy az elemzők (Reuters konszenzus) csak egy évvel későbbre várt emelést. Az igazán nagy meglepetés az lett volna, ha a tavalyi eredmény után fizetendő osztalékot emelte volna meg a menedzsment.

Várakozások

Azt azonban szögezzük le: ha nem is ez volt a piaci szereplők többségének várakozása, az osztalék emelése már régóta levegőben lógott, hiszen a szabad cash flow alakulása alapján már évek óta jóval magasabb osztalékot is kifizethetett volna a vállalat, a menedzsment azonban valamilyen indokkal (Digi, állami mobilcég, roamingdíjak eltörlése, erős verseny stb.) mindig elhárította ennek jogosságát.Az osztalék után szerintünk a legfontosabb az, hogy mit vár a menedzsment 2019-re. A Telekom vezetése a marzsok, a jövedelmezőség további javulására számít, mert miközben a bevételek idén enyhén csökkenhetnek, az EBITDA és a szabad cash flow emelkedhet. Beruházásokra (frekvenciavásárlás nélkül) nagyjából annyit költene a Telekom idén, mint 2018-ban, és ami a legfontosabb a lenti táblázatban is, az osztalékot viszont megemelné a menedzsment.

Várakozások, tavalyi célok

A bevétel és az EBITDA a várt felett, az adózott eredmény a vártnak megfelelően alakult.

A fontosabb sorokon a menedzsment célkitűzései felett teljesített a Telekom, a bevételek és az EBITDA mérsékelten, a szabad cash flow viszont jóval magasabb lett, mint amit a cég vezetése előre jelzett. Az egész éves számok egyébként (a negyedik negyedévre adott várakozások alapján kalkulált) az elemzői várakozásoknál is magasabb lett 2018 egészére nézve.

2018

A Telekom bevételei 8,5 százalékkal 175,1 milliárd forintra emelkedtek a tavalyi negyedik negyedévben. A bevételeken belül 12 százalékkal nőttek a Rendszerintegráció/IT bevételek, itt a növekedés elsősorban a nagyértékű, alacsonyabb nyereséghányadú szoftver- és hardverprojekteknek köszönhető. A mobil bevételek 10 százalékkal nőttek, amit elsősorban a készülékértékesítés (+50%) húzott, a vezetékes bevételek közel 5 százalékkal nőttek, ezen belül szintén a készülékértékesítés bevételei (+48%) emelkedtek jelentősen. A készülékértékesítés és az RI/IT bevételek növekedése több mint ellensúlyozta a mobil és vezetékes hangalapú bevételek visszaesését. Az év egészében a Magyar Telekom bevétele 7,6 százalékkal 657 milliárd forintra emelkedett.

Az EBITDA (IFRS hatással együtt) 10,5 százalékkal 46,7 milliárd forintra nőtt, az emelkedés egyrészt a magasabb bruttó fedezetnek, másrészt a növekvő magyarországi egyéb működési bevételeknek köszönhető. Az év egészében az EBITDA 192,5 milliárd forintra emelkedett, a növekedés a magasabb bruttó fedezeten túl az ingatlanértékesítéséből származó egyszeri bevételeknek köszönhető. A szabad cash flow 68 milliárd forint lett (menedzsment cél közel 60 milliárd forint volt), a növekedés a magasabb EBITDA-nak, a csökkenő akvizíciós költségeknek és az ingatlanértékesítésből származó egyszeri bevételeknek volt köszönhető.

Az adózott eredmény közel 60 százalékkal 7,5 milliárd forintra emelkedett, amiben főként a magasabb EBITDA játszott szerepet.

A nettó adósságráta közel 9 éve nem látott alacsony szintre, 30,7 százalékra csökkent, a nettó eladósodottság tavaly év végére az egy évvel korábbi 309,6-ról 272,8 milliárd forintra csökkent.

Árazás

A Magyar Telekom papírjai EV/EBITDA alapon kifejezetten olcsók. A Reuters adatbázisa alapján az elemzők nem számítanak EBITDA-bővülésre, ez a menedzsment 2019-es várakozása alapján lehet, hogy túlságosan pesszimista előrejelzés, elképzelhető, hogy látunk majd a következő hetekben emelkedést a konszenzusos számokban.

A 25 forintos osztalékkal kalkulálva 5,3 százalékos osztalékhozamot nyújtanak a Telekom papírjai, az osztalékhozam prémium 2,6 százalék a hosszú magyar állampapírhozamokhoz képest.

Technika

Tavaly november elején masszív rali indult a Telekom papírjaiban, az árfolyam azóta több mint 20 százalékot emelkedett. (az emelkedésben az a pletyka játszott fontos szerepet, hogy a vállalatot megvásárolhatják az anyacégtől, a Deutsche Telekomtól) Mostanra az árfolyam egy fontos ellenállási szint közelébe jutott ráadásul itt húzódik egy fontos Fibonacci szint is, és az is igaz, hogy a heti charton már túlvett a papír, ezek mind óvatosságra intenek, azonban a trend továbbra is emelkedő, a megemelt osztalékvárakozás pedig feltüzelheti a befektetői várakozásokat. Amennyiben tovább emelkedik az árfolyam, a 488 forint körüli zónát érdemes figyelni, lefelé a 456 forint körüli zónának van kitüntetett szerepe.

Összegzés