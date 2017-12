Teljesen új irányba fordult a legnagyobb amerikai atomerőmű-üzemeltető

Az innovációs piacon hemzsegnek az ötletek, ezért a helyzet meglehetősen kaotikus. Segíteni fogunk a befektetőknek és a végfogyasztóknak abban, hogy a zajból kihallhassák a lényeget

A Volta Energy Technologies nevű, új energiatárolási technológiák értékelését és tesztelését tervező startup legnagyobb támogatója lett az Exelon. A legnagyobb amerikai nukleáris operátor mellett a startupban szintén vezető befektetői szerepet tölt be az Albemarle nevű lítiumszállító társaság is. A befektetések konkrét mértékét ugyanakkor nem határozták meg.A Volta célja ígéretes új energiatárolási technológiák felkutatása és értékelése, a tesztlehetőséget illetően pedig már megállapodott az Egyesült Államok energiaügyi minisztériumával is. A Volta egyebek mellett a fejlett lítiumion, nátriumion, vanádium-, kén-akkumulátorok, illetve szilárdtest akkumulátorok technológiáiban gondolkodik.- fogalmazott Jeff Chamberlain, a Volta vezérigazgatója.Az energiavállalatok egyre jobban fókuszálnak az energiatárolásra, így a különféle akkumulátortechnológiákra. Az érdeklődés fokozódásának oka részben a villamos energia hálózatok fejlesztésének szabályozói igénye. Az American Electric Power két vízerőmű mellé telepített energiatároló rendszert, emellett ugyancsak befektetett egy k+f cégbe. A Duke Energy szintén akkumulátorokat telepít, miközben szénerőmű kapacitásait pedig megnyirbálja.Az energiatárolás iránti érdeklődés erősödésével párhuzamosan évről évre csökken a ma legelterjedtebb technológiának számító lítiumion-akkumulátorok ára. Az akkumulátorcsomagok ára ma valahol 209 dollár körül alakul, ami körülbelül 24 százalékos csökkenéts jelent az egy évvel ezelőtti állapothoz képest. Ami még megdöbbentőbb, 2010 óta pedig az ötödére zuhantak az árak. A lítium mellett azonban számos más technológián is dolgoznak világszerte a különféle kutatóműhelyekben, amelyek közül a várakozások szerint kikerülhet a lítiumiont a jövőben leváltó technológia, technológiák is.