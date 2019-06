Tengerpartra utaznál a nyáron? - Itt a lista Európa legjobb strandjairól

Anglia, Montenegró, Spanyolország, Görögország, Korzika

Tucepi, Makarska, Horvátország

Szögezzük le azért előre: az általunk összeállított lista abszolút szubjektív, és eláruljuk azt is, teljes mértékben a látványra mentünk. Mert ha már nyaralás és tengerpart, akkor olyan gyönyörű legyen, amit örökre az emlékezetünkbe vésünk. Persze igyekeztünk figyelni arra is, hogy több ország tengerpartjai is szerepeljenek, megnéztünk több utazási oldalt és más hivatalos listát is arról, melyek Európa legszebb strandjai, ezek alapján az általunk összeállított lista a következő:

Porthminster Beach, Carnwall, Anglia, Franciaország

Szent Miklós-sziget, Budva, Montenegró

Cala Boadella, Lloret de Mar, Costa Brava, Spanyolország

Cape Drastis, Korfu, Görögország

Saleccia Beach, Casta, Korzika

Calanques, Cassis, Franciaország

