Tíz éve nem volt ilyen: tényleg kamatvágást készít elő a Fed

Minden idők legmagasabb szintjén, 0,7%-kal 8202 ponton zárt a Nasdaq, de az S&P500 is csak pár ponttal maradt le erről. Utóbbi napközben átmenetileg új történelmi csúcson járt 3000 pont felett, végül 2992 ponton, 0,4%-os pluszban zárt. A Dow Jones 0,3%-os emelkedéssel, 26860 ponton fejezte be a kereskedést. Amint rámutattunk: a Fed-elnök és a Fed-jegyzőkönyv közeli (71%-os eséllyel már július végén bekövetkező) kamatvágást sugalló jelzése fűtötte a részvénypiacokat, a dollárt gyengítette és a Facebook kriptopénzével kapcsolatos megjegyzése a bitcoint beszakította (átmenetileg).

Powell beszédét már magyar idő szerint fél háromkor kiadták, ami rögtön gyengítette a dollárt és lendületet adott a vezető részvényindexeknek, aztán este 8-kor a Fed legutóbbi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyve is ráerősített a közelgő amerikai kamatvágásra. Erre viszont további érdemi részvénypiaci ugrás és dollárgyengülés már nem volt. Az S&P500 így továbbra is ma elért új történelmi csúcsa közvetlen közelében, 2990-2995 pont között, 0,4%-os pluszban ingadozik, a dollár pedig 1,1250 körül jár az euróval szemben.

Amint megírtuk a délutáni Powell-meghallgatás alapján, a világgazdaságban látható számos kedvezőtlen jel miatt a Fed elnöke kilátásba helyezte a közeli kamatvágást, és egyúttal azt is jelezte, hogy gyengült a kapcsolat a munkanélküliségi ráta alacsony szintje és a felfelé mutató inflációs kockázatok között. Utóbbi azt jelenti, hogy rendkívül alacsony munkanélküliségi ráta mellett sincs feltétlenül akadálya a monetáris enyhítésnek a megváltozott makrogazdasági összefüggések mentén.

A BUX emelkedéssel zárta a napot, míg a blue chipek közül az OTP teljesített a legjobban. Az Est Media felpattant, a cég részvényei napi limittel is emelkedtek ma. A tengerentúli tőzsdék emelkedtek a mai piacnyitás után, a Fed-elnök nyilatkozata után az S&P500 3 000 pont felett is járt.

Az Egyesült Államok gazdaságára is hatással van a globális gazdaság gyengélkedése - ez derült ki Jerome Powell, a Federal Reserve (Fed) elnökének kongresszusi meghallgatásán elhangzó délutáni beszédéből, amelyet előzetesen már közzé is tettek. Powell a kereskedelmi feszültségek hatása miatt is aggódik. Szerinte az infláció tovább maradhat alacsony, mint ahogy a Fed döntéshozói korábban gondolták, így a jegybank lépéseket tehet. Az előzetesen kiadott beszédet a befektetők úgy értelmezték, hogy a Fed már ebben a hónapban kamatot fog csökkenteni, ami a részvényárfolyamok emelkedését okozta.

