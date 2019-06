Tőkeemelésről határozott a SET Group

A SET Group bejelentette, hogy a társaság és a J.G. Sunflower Kft, valamint a Massa Bonorum Kft. 2019. június 28-án apportszerződést kötöttek, melyben a felek megállapodtak, hogy a J.G. Sunflower Kft és a Massa Bonorum Kft. nem pénzbeli vagyoni hozzájárulás címén a társaság rendelkezésére bocsátják a SET Grouppal szemben fennálló összes követelésüket, melynek összege 193 314 063 forint. A felek megállapodtak, hogy az apport a társaság jegyzett tőkéjében 23 843 500 forint értékben kerül realizálásra.Az apportból a társaság 108 450 000 forintot a SET Goodwill and Enterprise Management Kft. rendelkezésére bocsátott, mint a jegyzett tőke részét képező pénzbeli hozzájárulás. A SET Goodwill and Enterprise Management Kft. ezt az összeget az Unitool-Plastik Kft. akvizíciójához kapcsolódóan kívánja felhasználni.Az igazgatóság döntése és a megkötött apportszerződések folytán a társaság alaptőkéjét felemeli. Az alaptőke-emelés kapcsán a társaság 238 435 darab "A" sorozatú, egyenként 100 forint névértékű, egyenként 810,76 forint kibocsátási értékű dematerializált törzsrészvényt bocsát ki zártkörűen. Ezt követően a társaság alaptőkéjét 9 896 605 darab 100 forintos névértékű törzsrészvény képezi.A SET Group igazgatósága elfogadta a Cryptic Consulting Kft. jelentését az apporttárgy értékeléséről, mely szerint a követelés értéke 193 314 063 forint. A SET Group igazgatósága elhatározta, hogy a 100 százalékos tulajdonában lévő, SET Goodwill and Enterprise Management Kft. teljes jegyzett tőkéjének rendelkezésre bocsátásának határidejét 2019. szeptember 30. napjára módosítja tekintettel arra, hogy az Unitool-Plastik Kft. üzletrészeinek megvásárlására 2019 júliusában kerül sor.A társaság igazgatósága mindemellett arról is tájékoztatta a befektetőket, hogy a szabályozott piacra történő bevezetéssel összefüggésben a vonatkozó a szabályok alapján tájékoztató és hirdetmény kibocsátására nem kerül sor.A SET Group 0,3 százalékkal került ma lejjebb, míg a társaság részvényárfolyama idén 153,67 százalékot emelkedett.