Törlik a KEG részvényeket a tőzsdéről

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2016. május 4-től felfüggesztette az immár felszámolás alatt álló Közép-Európai Gázterminál Nyrt. (KEG Nyrt.) részvényeinek tőzsdei kereskedését, mivel a kibocsátó nem tette közzé a 2015. pénzügyi évről készített éves jelentését. A kibocsátó - számos jegybanki felszólítás és bírság ellenére - ezt követően sem tett eleget több, a tőzsdei szereplőkre vonatkozó közzétételi kötelezettségének, így a felfüggesztés azóta is érvényben van.A jegybank 2016 óta 12 esetben intézkedett és összességében közel 45 millió forint bírságot szabott ki tájékoztatási hiányosságok miatt a KEG Nyrt.-re, s egyúttal kötelezte a jogsértő állapot megszüntetésére. Tekintettel arra, hogy a KEG Nyrt. a sorozatos bírságok ellenére sem tett eleget a tájékoztatási kötelezettségeinek, az MNB a kibocsátó igazgatótanácsi és auditbizottsági tagjainak személyes felelősségét is megállapította és összesen 10 millió forint bírságot szabott ki, továbbá törvényességi felügyeleti eljárást kezdeményezett a beszámoló letétbe helyezésének elmulasztása miatt, és megkereste az adóhatóságot, illetve gazdasági bűncselekmények gyanújával több feljelentést is tett.Mivel a kibocsátó a jegybank ismétlődő intézkedései, az egyre növekvő és a vezető tisztségviselőket is sújtó bírságösszegek ellenére sem tett eleget a határozatokban foglalt kötelezéseknek, az MNB 2018. május 7-én célvizsgálatot indított annak feltárására, hogy a kibocsátó miként tesz eleget a rendszeres és rendkívüli tájékoztatási kötelezettségének, illetve e tárgyban a jegybank korábbi határozati kötelezéseinek. A jegybanki célvizsgálat megállapításai szerint a kibocsátó továbbra sem tette közzé az elmúlt négy pénzügyi évre, illetve 2017. és 2018. első félévre vonatkozó jelentéseit. Emellett semmilyen formában nem tájékoztatta a nyilvánosságot például arról, hogy a működése alapját jelentő gázüzemi tevékenységi engedélyét a bányafelügyelet felfüggesztette és a 2014. évi beszámolót elfogadó közgyűlési határozatot a bíróság hatályon kívül helyezte.Az MNB szerint mindezek alapján megállapítható, hogy a KEG Nyrt. - a belső működésében rejlő - súlyos jogsértések miatt továbbra sem tud megfelelni a tőzsdei nyilvános részvénytársaságok átlátható működési követelményeinek, és a tőzsdei szereplésre vonatkozó minimális szakmai elvárásoknak sem. Kötelezettségei megszegésével a KEG Nyrt. a szabályosan működő kibocsátók mellett negatívan befolyásolja a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) intézményének megítélését is.Az MNB a feltárt jogsértések miatt 2018. december 18-ai hatállyal elrendelte a KEG Nyrt. részvényeinek tőzsdei terméklistáról történő törlését. A részvények utolsó kereskedési napja 2018. december 14. lesz. Miután azonban a fennálló jogsértések miatt a részvényforgalmazás visszaállítására nincs lehetőség, ez csupán technikai dátum, az értékpapírokkal a tőzsdei forgalomban már nem lehet kereskedni.