Történelmi csúcsa közelében jár az OTP 2019.02.27 13:38

Míg az irányadó európai tőzsdéken továbbra is inkább borús a hangulat, a hazai részvényindex a szerdai piacnyitást követő esését immár teljesen le is dolgozta, a magyar tőzsde immár keddi záróértéke közelében jár, míg a blue chipek felemásan teljesítenek. Az OTP árfolyama mindemellett 0,3 százalékos pluszban is járt, a társaság részvényei 2,6 milliárd forintos forgalom mellett 11 900 forintig emelkedtek napon belül, az árfolyam ezt követően azonban lefordult.

Az OTP pénteken teszi majd közzé negyedik negyedéves gyorsjelentését, a társaság beszámolója felé közeledve az OTP részvényei a január 17-i, 11 900 forintos történelmi zárócsúcs közelében járnak, míg a cég papírjait csupán 1,1 százalékos emelkedés választja el a január 18-i, 11 970 forintos, napon belüli történelmi maximumától.