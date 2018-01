Történelmi pillanat az olajiparnak vagy szégyenteli árulás? - Áll a bál Trump nagy terve miatt

Az Egyesült Államok csaknem teljes partvidékén, az összes ilyen terület mintegy 90 százalékán lehetővé teszi majd az olaj és gáz utáni fúrást Donald Trump terve,

így például évtizedek után a kaliforniai vizeken is megjelenthetnek az olajcégek, ahogyan több mint 4 millió négyzetkilométernyi északi-sarki és keleti parti területen is.A lépés illeszkedik Donald Trump energiapolitikájába, aki a belföldi energiatermelés fokozását ígérte, ugyanakkor borítékolhatóan kiváltja majd a környezetvédők, és a például a halászatban és a tengerparti idegenforgalomban érdekelt üzleti körök ellenállását. A terv egyúttal következetesen szembemegy és gyakorlatilag megszünteti a Barack Obama elnöksége vége felé elsősorban környezet-, klíma- és egészségvédelmi megfontolások alapján a szóban forgó területekre kivetett fúrási tilalmat.Az Obama-adminisztráció korábban a Államok partmenti vizeinek, illetve a kontinentális talapzatnak körülbelül 94 százalékán tiltást vezetett be az olaj- és gázkutatásra és kitermelésre. Ryan Zilke, Trump belügyminisztere szerint ezek a korlátozások dollármilliárdos bevételkiesést okoztak az USA számára. A belügyminiszter szerint a terv - amelyet az olajipari vezetők természetesen üdvözöltek - része az Amerika energiadominanciájához vezető új pályának.

Trump akkori szavai szerint az Obama-érában kivetett tiltás "ezer és ezer munkahelytől és dollármilliárdoktól fosztotta meg az országot".

Donald Trump elnök még áprilisban utasította rendkívüli rendeletben a belügyminisztériumot arra, hogy vizsgálja felül elődje ötéves offshore olaj- és gázkutatási és -kitermelési terveit.Trump terve a globális olajgazdaság szempontjából is jelentős fejleménynek tekinthető. Az emelkedő kitermelésnek köszönhetően az USA idén a világ első számú olajtermelő országává válhat, megelőzve Szaúd Arábiát és Oroszországot, de ami ennél is fontosabb, a legnagyobb fenyegetést jelentheti a Kőolaj-exportáló Országok Szervezete által az olajár emelése érdekében vállalt összehangolt kitermeléscsökkentési intézkedés eredményességére.A 2016 közepe óta 2017 végéig körülbelül 15 százalékkal napi 9,75 millió hordóra emelkedő amerikai olajtermelés bővülése idén tovább folytatódhat, bizonyos becslések szerint pedig már meg is haladta a 10 millió hordós szintet is. A kormányzati energiaügyi hivatala (EIA) szerint a 2018-as napi olajtermelés átlagosan 9,9 millió hordó lesz az Államokban, 6,5 százalékkal felülmúlva az ideit. Így az USA olajtermelése elvileg egy szintre kerül a szaúdival, és megközelíti a napi 11 millió hordós, világelső orosz termelést.

Governor Scott's Statement on Trump Administration's Plan on Offshore Oil Drilling: pic.twitter.com/iQqNU9afsQ — Rick Scott (@FLGovScott) 2018. január 4.

Az ugyancsak republikánus - tehát elvileg kormánypárti - Roy Cooper észak-karolinai kormányzó a fúrási tevékenység engedélyezését "kritikus fenyegetésnek" nevezte az állam gazdaságára.

Vesztésre áll a Sarkvidék A csütörtöki napon egy másik, az északi-sarkvidéki olajkitermeléssel kapcsolatos fontos hír is napvilágot látott. Egy oslói bíróság ugyanis gyakorlatilag helyt adott a norvég kormány azon terveinek, melyek a sarkvidéki olajtermelés fokozását célozzák. A Greenpeace és a Nature and Youth nevű környezetvédő csoport által benyújtott és a bíróság által elutasított kereset szerint a tervek sértik az egészséges környezethez való alapvető jogot. A zöld szervezetek szerint a 2015-ben a sarki területekre a Chevron, a Statoil és más olajvállalatok számára kiadott engedélyek alkotmányellenesek voltak.

A terv kivitelezése ugyanakkor több olyan partmenti állam ellenállásával találkozhat, amelyek ellenzik az offshore fúrási tevékenységet. Az érintett államok között van például az a Florida is, amelynek idegenforgalma (is) súlyos csapást szenvedett el a Deepwater Horizon 2010-es, halálos áldozatokat is követelő balesete miatt, amikor is az olajfúrótorony felrobbanása és a nyomában keletkezett tűz következtében sokmillió hordó olaj került a Mexikói-öböl vizébe. Az államot kormányzó Rick Scott a bejelentést követően máris jelezte fenntartásait, kulcsfontosságúnak nevezve Florida kivonását a terv hatálya alól, ennek érdekében pedig találkozót kezdeményezett Ryan Zilke belügyminiszterrel is. "Elsődleges prioritás számomra, hogy biztosítsam Florida természeti forrásainak védettségét" - fogalmazott az egyébként republikánus Rick Scott a The New York Times szerint.Florida mellett New Jersey, Delaware, Maryland, Virginia, Észak-Karolina, Virginia, Dél-Karolina, Kalifornia, Oregon és Washington is jelezte, ellenzi a tengeri területek megnyitását az olaj- és gázipar előtt.A bejelentést követően 64 környezetvédő szervezet közös állásfoglalásban "szégyenteljes árulásnak" nevezte tervet, kilátásba helyezve annak jogi fórumokon történő megtámadását.A most bejelentett intézkedés keretében a 26 kontinentális talapzati régióból 25-öt nyitnak meg az energiacégek előtt. A kormány 2019 és 2024 között összesen 47 fúrási engedélyt adna ki, ebből 19-et Alaszka partmenti vizeire, 12-t pedig a Mexikói-öbölben. Mindemellett olyan új régiókban is lehetővé válik a termelés, mint például Kalifornia vizein, ahol a fúrási tevékenységet 1969, egy Santa Barbara melletti olajszivárgás óta erősen korlátozták.A kongresszus decemberben nyitotta meg az utat az alaszkai Arctic National Wildlife Refuge (ANWR) nevű természetvédelmi területen való kitermelés előtt, a hónap végén pedig még arra is jutott ideje, hogy a hidraulikus repesztésnek nevezett eljárásra vonatkozó, szintén Obama által kivetett szigorú szabályozást visszavonja.