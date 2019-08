Tovább terjeszkedik a Szallas.hu

Hiventures - Portfolio Konferencia a hazai középvállalatokról. Jegyek még kaphatók extra early bird áron: ÁTTEKINTÉS

Ismét "bevásárolt" a Szallas.hu: ezúttal hazai szereplőre, a kedvezményes utazásokat kínáló Maiutazás.hu Csoportra és a külföldi utazásokban erős Utazok.hu Kft.-re tett sikeres ajánlatot. Már a Gazdasági Versenyhivatal is engedélyezte az akvizíciót, a tranzakció augusztus 1-jén zárult. "A megvásárolt cégcsoport megbízható utazási irodai háttere komoly lehetőség számunkra, hiszen így még jobb minőségű szolgáltatást, kedvezőbb árakat és garanciákat is tudunk biztosítani a külföldi úti cél iránt érdeklődő vendégeink számára - mondta Szigetvári József, a Szallas.hu vezérigazgatója. -Kiemelt törekvésünk, hogy 2020-tól az utazási irodai tevékenység is erős pillére legyen cégcsoportunknak." A tranzakció jelentőségét jól szemlélteti, hogy a Maiutazás.hu Csoport (Maiutazás.hu, Hotelkupon.hu, Foglaljvelunk.hu, PihiPakk.hu) 2018-ban 1,8 milliárd forintos árbevételt ért el, ami a Szallas.hu 4,2 milliárd forintos árbevételének csaknem fele.A teljes integráció 2020 év végére várható, amelynek eredményeként például a Szallas.hu tovább kívánja erősíteni a Maiutazás.hu márkát. A tervek szerint az Utazok.hu Kft., mint külföldi utazásszervező, a jövőben is megmarad önálló cégként. Az integrációval tovább színesedik a cégcsoport kínálata, hiszen a PihiPakk.hu oldalnak köszönhetően az élménycsomagok értékesítésével is bővül a Szallas.hu szolgáltatásköre.Szennay András, a Maiutazás.hu csoport ügyvezetője azt is hozzátette, hogy az integráció eredményeként az általuk szervezett utazások és a PihiPakk.hu termékei sokkal szélesebb vásárlói réteget érhetnek el. "Olyan befektetőt kerestünk a szakmában, aki elősegíti a Maiutazás.hu csoport növekedését és fejlődését, esetleges nemzetközi piacra lépését - mondta Szennay András. - A Szallas.hu Csoport iparági tapasztalata és tudástőkéje, szakmai kapcsolatrendszere és nemzetközi jelenléte garanciát jelent mindezekre."Az egyesülés nemcsak a feleknek, de a partnereknek is előnyös lehet, hiszen mostantól az alacsony kapacitású időszakokat szélesebb vevőkörnek értékesíthetik. A belföldi turisztikai piacon jelenleg élénk konszolidációs időszak zajlik, ez hozzájárul ahhoz, hogy erősödjön a verseny a külföldi szolgáltatókkal is. Ebben a folyamatban a Szallas.hu mellett aktívan részt vesz, a szintén OTP Csoport tag, a PortfoLion kockázati és magántőke alapkezelő is. Az eddig végrehajtott akvizíciók egyébként kimagaslóan teljesítenek, Lengyelországban például 130 százalékos növekedést ért el a leányvállalat 2018-ban."Büszkék vagyunk arra, hogy csak az elmúlt 2 évben már több mint 100 munkahelyet hoztunk létre. Természetesen továbbra is a cégcsoport folyamatos fejlesztése, a szolgáltatási színvonal javítása áll a fókuszban - tette hozzá a vezérigazgató. - Nyitottak vagyunk további terjeszkedésre is, monitorozzuk, elemezzük mind a hazai, mind a közép-európai piacot". A befektetési alapokon keresztül az OTP Bank és az Eximbank többségi tulajdonában álló Szallas.hu 140 fős állománya most 26 fővel bővült, csoportszinten pedig 275 munkatárssal dolgoznak már 5 régiós országban.