Trump beszólt az olajkartellnek

Úgy néz ki, az OPEC újra itt van. Miközben rekord mennyiségű olaj van mindenhol, beleértve a teljesen megtöltött hajókat a tengeren, az olajárak mesterségesen nagyon magasak! Nem jó és nem lesz elfogadva!

Looks like OPEC is at it again. With record amounts of Oil all over the place, including the fully loaded ships at sea, Oil prices are artificially Very High! No good and will not be accepted!